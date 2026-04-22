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NBA／馬刺G2傷斑馬、巴恩斯 拓荒者14分大逆轉扳平系列賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪第二節沒多久就重摔，因腦震盪協議提前退場，馬刺最終則遭到拓荒者逆轉，系列賽遭扳平。 路透通訊社
溫班亞瑪第二節沒多久就重摔，因腦震盪協議提前退場，馬刺最終則遭到拓荒者逆轉，系列賽遭扳平。 路透通訊社

本場賽事

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馬刺隊以西區第2種子身分挺進季後賽，今天首輪第2戰上半場先傷當家球星溫班亞瑪Victor Wembanyama），老將巴恩斯（Harrison Barnes）第四節再傷到手腕退場，儘管第四節一度領先14分，但讓拓荒者演出逆轉勝，以106：103踢館成功，扳平系列賽。

拓荒者今天開賽3分半就打出13：4猛攻，馬刺靠卡瑟爾（Stephon Castle）連飆外線連拿8分下縮小差距，1.9秒溫班亞瑪2罰俱中，更讓馬刺首節打完28：27超前。

不過溫班亞瑪第二節開打3分鐘就發生傷退意外，他進攻持球轉身過人時重心不穩重摔，臉部撞到球場，之後就直接往休息室走。溫班亞瑪8分57秒時離場，留下出賽12分鐘5分、4籃板、1阻攻成績，球團很快宣布本戰溫班亞瑪不會回歸。

少了新科年度防守球員坐鎮的馬刺，上半場在卡瑟爾12分領軍下和拓荒者57：57打平，三節打完也取得80：79微幅領先。第四節馬刺再打出一波13：0猛攻，包括替補中鋒柯內特（Luke Kornet）繞過籃框雙手反灌的「3分打」，讓馬刺取得全場最多的93：79領先。

不過黑衫軍接續進攻當機，巴恩斯更傷到手腕直接活到休息室拓荒者在卡瑪拉（Toumani Camara）和韓德森（Scoot Henderson）外線連翻破網下縮小差距，哈勒戴（Jrue Holiday）進球後拓荒者更以102：101超前。

拓荒者最後12秒威廉斯（Robert Williams III）空中接力灌籃後領先擴大到104：101；馬刺暫停後，發球不到2秒拓荒者就犯規，10.4秒瓦賽爾（Devin Vassell）2罰俱中，5.2秒卡瑪拉2罰也都把握，瓦賽爾的追平一擊又涮框而出，讓拓荒者驚險以106：103扳平系列賽。

韓德森攻下全場最高31分，哈勒戴16分、9助攻，阿夫迪賈（Deni Avdija）也為拓荒者貢獻14分；馬刺以卡瑟爾18分最高，佛克斯（De'Aaron Fox

）17分，錯失最後一擊的瓦賽爾16分、12籃板。

NBA 溫班亞瑪 NBA季後賽 Victor Wembanyama

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