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NBA／批約柯奇是糟糕防守者 灰狼前鋒：金塊沒有能護框的人
灰狼昨天克服19分落後，119：114逆轉擊敗金塊，系列賽雙方戰成1：1平手，灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）賽後對金塊防守毫不留情地提出批評，直言金塊全隊都是「差勁的防守者」。
昨日比賽金塊一度取得19分領先，不過灰狼靠愛德華（Anthony Edwards）全場30分10籃板與藍道（Julius Randle）24分9籃板6助攻追回比分，加上戈貝爾（Rudy Gobert）在防守端成功限制約柯奇（Nikola Jokic），灰狼最終完成逆轉勝將系列賽扳平，19分逆轉勝也是灰狼隊史第二大分差紀錄。
麥克丹尼爾斯說：「就去打約柯奇、穆雷（Jamal Murray）這些防守不好的球員，或是其他人，他們整隊都一樣，都是糟糕的防守者，沒有能保護籃框的人，我們只要把握機會進攻就好。」
金塊昨役在次節讓灰狼攻下39分，丟光領先優勢，球星約柯奇雖然攻下24分15籃板8助攻，不過全場20投僅8中，決勝節更7投僅1中，穆雷則25投11中攻下30分，但他在關鍵時刻未選擇外線出手而是投出中距離也引發討論。
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