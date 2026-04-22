NBA／新秀埃奇庫姆飆30分+馬克西29分 76人G2扳倒塞爾蒂克

76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）季後賽持續缺陣，不過20歲新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）今天挺身而出，上半場就攻下全隊最高的20分，全場繳出30分、10籃板，寫下NBA賽史紀錄，加上馬克西（Tyrese Maxey）關鍵時刻穩住球隊領先，聯手助76人以111：97踢館成功，季後賽1比1扳平。

入選年度最佳新秀最後名單的埃奇庫姆，今天雖曾重摔，第一節和第三節都曾離場治療，全場仍有20投12中演出，包括10投6中的三分球，且全場沒站上罰球線就攻下30分，成為史上最年輕的30分、沒罰球成員；他今天還抓下10籃板，再締造另項新猷，成為聯盟季後賽完成至少30分、10籃板的最年輕球員。

助隊扳倒主場的塞爾蒂克，埃奇庫姆賽後場中受訪強調，第3戰要延續氣勢，「回到費城就是要拿下勝利。」第3戰將於台灣時間周六早上7點進行。

首戰奪勝的塞爾蒂克，開賽先打出26：13攻勢，但76人在馬克西、喬治（Paul George）和佐蒙德（Andre Drummond）聯手下回敬12：2攻勢，首節打完追到25：28，第二節團隊更攻下37分，半場打完反取得62：54領先。

下半場76人持續維持領先，塞爾蒂克數次追到2分差，包括第四節最後6分多鐘布朗（Jaylen Brown）進球到追到89：91，但馬克西立刻連飆2記三分彈，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）也追加外線，76人一波11：0強攻穩住領先，最終以111：97搶下第2戰勝利。

「這才是我們該有的樣子，第一戰不是。」攻下29分、9助攻的馬克西賽後場中受訪說。今天喬治也貢獻19分，烏布瑞12分，替補的佐蒙德10分、9籃板。

塞爾蒂克以布朗36分最佳，泰托姆（Jayson Tatum）19分、14籃板、9助攻，但「準大三元」表現不足以延續勝場。