NBA／G1只拿8分 活塞中鋒自主加練：我們是更好一方

東區龍頭活塞隊季後賽首輪出師不利，首戰遭第8種子魔術隊狙擊，今天結束球隊訓練後，杜倫（Jalen Duren）仍留在場上加練，和三名助理教練模擬禁區遭包夾時的情境，希望明天登場的第2戰能有不同表現。

今年入選明星賽的杜倫，季後賽首戰僅僅出手4次，拿下8分、7籃板的他說：「這不夠，這是我的責任，為了我的隊友，我必須表現更好。」

2022年進入NBA的杜倫，本季第4個職業賽季有長足進步，場均19.5分寫生涯新高，還有10.5籃板和6成5命中率演出，助活塞例行賽打下60勝、奪下東區頭號種子，不過季後賽首戰被「下剋上」，他讚魔術有很好的防守策略，像是對他包夾、打出更高強度，也明白明天第二戰必須有所回應。

「我們明白自己是怎樣的隊伍，我們覺得我們是更好的一方，只是需要作出調整，打得更聰明、更努力。」杜倫強調，球隊實力不僅是首戰的樣子，肯定會強勢反擊，就像整個賽季一樣會有所回應。

活塞要做的調整包括給當家球星康寧漢（Cade Cunningham）更多幫助，康寧漢首戰轟下39分、5籃板和4助攻，但得不到其他隊友火力支援下孤掌難鳴。

活塞教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）提到，球隊防守和身體碰撞強度都要再加強，杜倫的角色至關重要，首戰魔術有效限制隊上明星中鋒的擋拆配合，這點第二戰必須改變，「我們要把球送到他手中。」