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NBA／走出淘汰低潮現身科切拉音樂祭 柯瑞陪妻子享受小賈斯汀演出

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞與妻子艾耶莎一同現身音樂祭現場。圖截自X
柯瑞與妻子艾耶莎一同現身音樂祭現場。圖截自X

對於金州勇士隊而言，要從一個未達預期的賽季中重新振作並不容易，但如果行程表上有科切拉音樂祭（Coachella），或許能稍微撫平失利的苦澀。

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）在賽季提早畫下句點後僅僅幾天，便被捕捉到與妻子艾耶莎（Ayesha Curry）一同現身音樂祭現場，迅速從附加賽的高壓戰場切換到放鬆的節慶氛圍中。

柯瑞在音樂祭中觀賞小賈斯汀（Justin Bieber）的演出，他在群眾中隨節奏擺動的片段隨即在社群媒體瘋傳，與艾耶莎同行的身影吸引了眾人目光，也讓人看見球星在卸下武裝後的私下樣貌。

艾耶莎在IG限動分享多張現場照片，其中一張是在音樂節人群中的自拍，並寫下「My loverrr」，展現兩人恩愛一面。她同時上傳一段小賈斯汀（Justin Bieber）演唱《All I Can Take》揭開第二週演出序幕的影片，並幽默寫道「Hailey Bieber's husband. Iconic.」，該貼文也被海莉（Hailey Bieber）轉發，引發熱議。

對於勇士球迷來說，最令人振奮的消息莫過於目前退休完全不在柯瑞的待辦清單之中，這可能也會為這個令人沮喪的賽季帶來了一絲曙光。

即便勇士隊的無奈提前出局，但38歲的柯瑞在場上依舊有著強大的宰制力。在本季出賽的場次中，柯瑞場均能繳出26.6分4.7助攻3.6籃板的亮眼數據，儘管本季因「跑者膝」傷勢缺席了多達39場例行賽，但他仍是對手無法輕視的嚴防目標。

雖然失利的陰影仍在，但像科切拉這樣的短暫放鬆時刻，成為球員調整的重要一環。柯瑞在音樂節上的輕鬆神情，也被視為為接下來休賽季與新賽季蓄力的過程。隨著休賽季正式展開，勇士與柯瑞的下一步可說是備受關注。

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