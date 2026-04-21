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NBA／勇士曾全力追逐雷納德遭快艇老闆否決 交易截止日前補強計畫曝光

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷納德原本有機會和柯瑞聯手。 路透社
雷納德原本有機會和柯瑞聯手。 路透社

根據消息來源指出，金州勇士在今年2月季中交易截止日前，曾積極嘗試交易取得快艇球星雷納德（Kawhi Leonard），但最終遭到快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）明確拒絕，交易未能成行。

據了解，勇士多年來數度向快艇詢問雷納德的可交易性，但每次都迅速被回絕。而在本季交易截止日前，情勢一度出現變化，快艇在送走哈登（James Harden）後，球隊方向似乎有所調整，並與多支球隊展開談判，最終完成將祖巴茲（Ivica Zubac）交易至溜馬的交易案。

在這樣的背景下，勇士提出包含多個選秀權與多名具潛力球員的報價，展現高度誠意。快艇管理層也一度將該提案呈報給鮑默評估。然而到了交易截止日當天早晨，鮑默仍堅決否決這筆交易，未留下任何轉圜空間。

對於談判進展的描述，雙方說法存在落差。勇士內部人士認為快艇曾認真考慮這項交易可能性，但快艇方面則強調，鮑默的立場始終沒有動搖。

追逐雷納德只是勇士近年補強計畫的一環。過去兩個賽季，他們曾嘗試網羅多位頂級球星，包括詹姆斯（LeBron James）、喬治（Paul George）、馬卡南（Lauri Markkanen）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）以及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等，目標都是圍繞核心柯瑞（Stephen Curry）打造具備爭冠實力的陣容。

同一時期，勇士也處理與庫明加（Jonathan Kuminga）之間的僵局，最終將其交易換來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

消息人士透露，勇士並未放棄對雷納德的興趣，預計在休賽季再次評估其可交易性，同時也將重新向安戴托昆波提出報價，並關注詹姆斯在自由市場的動向。

此外，勇士也可能選擇以低於目前3070萬美元到期合約的價格續留波爾辛吉斯，或將其作為「先簽後換」的籌碼，換取另一名頂級球星。

至於雷納德本人，目前正處於一份5030萬美元的到期合約中。在快艇於上週季後賽出局後，他並未正面回應未來動向，包括是否與球隊續約。根據規定，快艇最多可提供一份為期2年、總值1億2610萬美元的續約合約。

整體而言，勇士積極運作的補強策略已逐漸浮出檯面，而雷納德的去留與未來動向，仍將是今夏聯盟最受關注的焦點之一。

NBA季後賽

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