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NBA／麥凱倫罰球送禮、布里吉斯絕殺失手 尼克主帥：投籃機會很好

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布里吉斯最後關鍵跳投，可惜未能命中，錯失絕殺機會。 美聯社
布里吉斯最後關鍵跳投，可惜未能命中，錯失絕殺機會。 美聯社

本場賽事

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尼克首輪第二戰持續在主場麥迪遜廣場花園進行，不過最終是以1分之差飲恨老鷹，系列賽被扳成1比1平手。接下來戰線將移往亞特蘭大，尼克面臨必須迅速反彈的壓力。

尼克此戰一度掌握主動權，最多曾領先達14分，看似有機會在主場再下一城。然而第四節卻出現崩盤，攻防兩端節奏大亂，讓老鷹逐步追回比分，最終遭到逆轉。

比賽最後時刻戲劇性十足，在麥凱倫（CJ McCollum）終場前5.6秒兩罰不中後，尼克獲得最後一波進攻機會。布里吉斯（Mikal Bridges）快速推進後出手關鍵跳投，可惜未能命中，錯失絕殺機會。

尼克總教練布朗（Mike Brown）賽後力挺布里吉斯的選擇與出手時機。他表示：「我認為那是一個不錯的出手，布里吉斯推進得很好，我當時以為我們有機會贏下比賽。他的身體有一點失去平衡，但我不覺得那次投籃有受到很大的防守干擾。」

布朗進一步說道：「那種投籃他以前為我們投進過很多次，我對他的選擇沒有問題。」言語中展現對子弟兵的信任。

值得一提的是，尼克自1954-55年賽季導入24秒進攻時限以來，在季後賽前三節領先12分以上時戰績為40勝1敗，唯一一次失利正是1994年東區決賽第五戰，當時溜馬傳奇神射「大嘴」米勒（Reggie Miller）單節狂砍25分完成經典逆轉，而此戰則成為紐約歷史上少數再度被翻盤的案例。

針對領先兩位數卻位能守成的結果，哈特（Josh Hart）直言：「這是一場我們應該贏下的比賽，在季後賽你不能把勝利送給對手。」

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