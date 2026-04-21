聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／麥凱倫罰球送禮、布里吉斯絕殺失手 尼克主帥：投籃機會很好
尼克首輪第二戰持續在主場麥迪遜廣場花園進行，不過最終是以1分之差飲恨老鷹，系列賽被扳成1比1平手。接下來戰線將移往亞特蘭大，尼克面臨必須迅速反彈的壓力。
尼克此戰一度掌握主動權，最多曾領先達14分，看似有機會在主場再下一城。然而第四節卻出現崩盤，攻防兩端節奏大亂，讓老鷹逐步追回比分，最終遭到逆轉。
比賽最後時刻戲劇性十足，在麥凱倫（CJ McCollum）終場前5.6秒兩罰不中後，尼克獲得最後一波進攻機會。布里吉斯（Mikal Bridges）快速推進後出手關鍵跳投，可惜未能命中，錯失絕殺機會。
尼克總教練布朗（Mike Brown）賽後力挺布里吉斯的選擇與出手時機。他表示：「我認為那是一個不錯的出手，布里吉斯推進得很好，我當時以為我們有機會贏下比賽。他的身體有一點失去平衡，但我不覺得那次投籃有受到很大的防守干擾。」
布朗進一步說道：「那種投籃他以前為我們投進過很多次，我對他的選擇沒有問題。」言語中展現對子弟兵的信任。
值得一提的是，尼克自1954-55年賽季導入24秒進攻時限以來，在季後賽前三節領先12分以上時戰績為40勝1敗，唯一一次失利正是1994年東區決賽第五戰，當時溜馬傳奇神射「大嘴」米勒（Reggie Miller）單節狂砍25分完成經典逆轉，而此戰則成為紐約歷史上少數再度被翻盤的案例。
針對領先兩位數卻位能守成的結果，哈特（Josh Hart）直言：「這是一場我們應該贏下的比賽，在季後賽你不能把勝利送給對手。」
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。