NBA／年度防守球員只排第4 戈貝爾守住約柯奇喊幸運

Nikola Jokic 位置 中鋒 得分 27.7 籃板 12.86 助攻 10.7 抄截 1.42

今年在年度防守球員只排第4位，灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）用另種方式證明自己，今天季後賽第2戰對位金塊隊3屆MVP約柯奇（Nikola Jokic），他讓金塊當家球星8投僅1中，成為球隊克服19分落後，以119：114逆轉勝的功臣之一。

戈貝爾讀秒階段成功限制約柯奇，在他防守下約柯奇8次出手錯失7球，寫下個人季後賽碰單一防守者至少出手6次的最差進攻表現。

曾4度拿下年度最佳球員的戈貝爾自嘲說，自己很幸運，「排名前3的防守者沒辦法做到這一點，所以我很幸運。」

聯盟今天公布年度最佳防守球員，由馬刺隊「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）獲得所有100張第一名選票，全票獲得肯定；戈貝爾拿到4張第二名選票、29張第三名，最終排名第4，還落後雷霆隊中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）和活塞隊湯普森（Ausar Thompson）。

戈貝爾提到，已經不是第一次不受尊重的對待，或許也不會是最後一次，「如果你想要不尊重偉大的人，認為這是理所當然，隨便，很快他們就會自食其果。」

兩位歐洲長人的對位中，約柯奇首節進攻沒太多表現，前8分鐘沒有任何出手外，還有籃外空心的「麵包」球，三分線7投僅1中，不過第三節當戈貝爾7分09秒領到第4犯下場後，約柯奇在接續7分鐘就攻下14分，助隊帶著3分領先進入決勝節。

迎接決勝節前，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards） 要戈貝爾回到賽場，「我和他說我們不會包夾，你要一對一守住約柯奇，不要犯規，別伸手，因為他會假摔，裁判就會響哨，正面去防守他。」他也為戈貝爾發生，形容禁區大將下場時，球隊只剩一半戰力，「他們不懂戈貝爾在場上對我們的意義，人們不會想在他身旁上籃，他們不會想和戈貝爾對抗。」