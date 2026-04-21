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NBA／英格倫遭騎士全面封鎖寫難堪紀錄 暴龍主帥怒酸「零罰球」很有趣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
英格倫前兩戰進攻表現低迷。 路透社
英格倫前兩戰進攻表現低迷。 路透社

暴龍今天又以105比115不敵騎士，系列賽陷入0比2落後的不利局面。隨著戰線即將移師多倫多，面臨嚴峻考驗的暴龍已經沒有退路。

此役焦點集中在球隊主力得分手英格倫（Brandon Ingram）的低迷表現。面對騎士嚴密且強硬的防守策略，他全場出賽36分鐘僅15投3中，攻下7分，並出現5次失誤，完全無法發揮應有影響力。更令人擔憂的是，他在上半場6投0中一分未得，直到下半場才勉強開張。

談到自身掙扎，英格倫坦言：「他們在高位對我施加很大壓力，也派不同球員輪流防守，身體對抗非常強，幾乎每一球都在干擾。我覺得自己其實有不錯的出手機會，只是沒有投進，但這種情況在比賽中難免會發生。」

根據數據統計，英格倫此戰的真實命中率僅23.3%，創下暴龍隊史在季後賽單場至少15次出手球員中的最低紀錄之一，顯示騎士防守對他的壓制程度之高。

事實上，英格倫在首戰表現已不理想，本場更進一步下滑。作為例行賽球隊得分王，他本季場均21.5分，但前兩場系列賽合計場均僅12分，投籃命中率僅33.3%，狀態明顯失常。

騎士顯然針對這位兩屆全明星制定防守策略，主要由韋德（Dean Wade）負責盯防，並搭配多名球員輪流施壓，成功限制其發揮空間。

暴龍總教練拉亞柯維奇（Darko Rajakovic）賽後也對判罰尺度提出質疑：「我認為他其實有打到自己的進攻位置，但騎士的身體對抗非常強，而且整支球隊都在針對他進行高強度防守和大量身體接觸。讓我覺得很有意思的是，他這場比賽竟然一次罰球都沒有，這真的很少見。」

對比首場英格倫10罰7中的表現，此戰完全沒有站上罰球線，也難怪暴龍主帥針對裁判公開提出質疑。

儘管狀態低迷，球隊內部仍全力支持這位核心球星。英格倫表示：「這顯示我們這支球隊有多團結，我絕對不會放棄，我們會繼續找出解決方法。在這種困難時刻，隊友依然支持我，這對我來說意義重大。」

拉亞柯維奇也強調：「英格倫對我們非常重要，今天只是球沒有進。我們需要他持續保持侵略性、持續出手，我完全相信他，他會找回手感。」

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