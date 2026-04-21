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NBA／騎士主帥盛讚三巨頭 米契爾點名「3分」韋德：值得掌聲
騎士隊今天在主場以115比105擊敗暴龍隊，系列賽取得2比0領先。儘管三巨頭合砍83分成為全場焦點，但米契爾（Donovan Mitchell）特別點出韋德（Dean Wade）的貢獻。
米契爾攻下全場最高的30分，「大鬍子」哈登（James Harden）貢獻28分，莫布里（Evan Mobley）則拿下25分。
「當超級球星挺身而出，這就是屬於他們的比賽。」騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）賽後表示，「這三人帶領我們，投進關鍵球，這就是他們之所以是球星的原因。」
米契爾和哈登則是都提到韋德，稱讚他防守暴龍球星英格倫（Brandon Ingram）的貢獻，讓英格倫全場只拿7分。
「大家都在談我們三個，但今晚韋德真的值得很多掌聲。」米契爾繼續說，「攻守兩端都有影響力，跑動、掩護、防守，全都做到位。我知道他只拿3分，但影響力遠超得分，一定要給他應有的肯定。」
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