NBA／防守悍將梅爾頓表態願續留勇士 但不急於立刻做決定

金州勇士日前於附加賽不敵鳳凰城太陽，無緣季後賽，球隊後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）明確表達留隊意願，並也透露自己對總教練柯爾（Steve Kerr）的喜愛。

去年休賽季，相較於外界高度關注的庫明加（Jonathan Kuminga）續約案，勇士更優先處理的是兩名資深球員梅爾頓和霍福特（Al Horford）的補強。如今兩人都握有2026-27賽季的球員選擇權，但處境明顯不同，將滿40歲的霍福特正考慮是否續留、跳出合約轉戰自由市場或是退休；而將滿28歲的梅爾頓，則正邁入生涯黃金期，面臨更具彈性的選擇。

本季梅爾頓薪資約310萬美元（約新台幣9751萬元），下季球員選項為345萬美元（約新台幣1億844萬元），市場普遍預期他有機會爭取更高價碼。不過他本人還是優先考慮留在勇士，「當然會，我很想回來。但這類事情我通常交給經紀人與球團去談，我自己很樂意續留。」

梅爾頓在2024年底經歷前十字韌帶撕裂後，去年12月4日復出，正好距離手術滿一年。他復出首戰就攻下14分，並在關鍵時刻封阻費城76人後衛馬克西（Tyrese Maxey），展現防守價值。

雖然梅爾頓復出後還沒打過背靠背的比賽，但他本季仍出賽49場，比過去兩季總和還多，並繳出生涯新高的場均12.3分，另有1.6次抄截追平個人生涯紀錄。不過，他的外線表現略顯掙扎，三分命中率僅29.4％，是生涯次低。對於數據表現，梅爾頓認為無法完全反映自身價值，「有些貢獻不會出現在數據上。當然我今年投籃沒有達到預期，但我知道自己應該要是名優秀射手。」

而勇士本季傷兵不斷，包含柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）都因傷是長期缺陣，也讓梅爾頓在進攻端承擔更多責任。他本季共有11場得分突破20分，另有18場至少15分。

梅爾頓不著急決定未來去向，他坦言，接下來會先與經紀人討論，再觀察球隊整體動向，「先讓事情沉澱一下，之後再來處理。」

此外，梅爾頓對主帥柯爾表達高度讚賞，談話間兩度提到「我愛他」，美國媒體繼續追問，柯爾的去留是否也會影響他要不要繼續留在勇士，他並未正面回應：「我覺得這類事情就應該到時候再處理，因為我們永遠無法預知之前會發生什麼，也無法預知之後會發生什麼。在他作出決定之後，就讓大家看看事情的進展，無論他做出什麼決定，也應該給他一些時間，看看接下來該怎麼做。」