NBA／56年來第一人！麥凱倫飆分寫老鷹隊史神紀錄：我必須站出來

老鷹今天在客場以107比106驚險擊敗尼克，將系列賽追成1比1平手。此役最大焦點，無疑是老將後衛麥凱倫（CJ McCollum）的歷史級表現。

麥凱倫全場出賽35分鐘，22投12中高效攻下32分，外帶6助攻3籃板2抄截，不僅全面掌控進攻節奏，更在比賽最後關鍵時刻挺身而出，多次穩定得分幫助球隊守住領先優勢。

麥凱倫賽後表示：「這是一場很長的比賽，你得戰到最後一秒。我只是專注在每一次進攻選擇，當球隊需要我時，我必須站出來。這就是季後賽，每一球都不能鬆懈。」

根據統計，麥凱倫此戰也寫下重要里程碑，成為自1970年以來，老鷹隊史在季後賽砍下30分以上最年長的球員，成功載入史冊。

麥凱倫在比賽過程中還出現火藥味，第三節他與艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）一度正面對峙，雙雙吞下技術犯規，不過這段插曲顯然沒有影響他的發揮，反而在關鍵時刻展現更強企圖心。

老鷹總教練也對這位老將的表現讚譽有加：「他的經驗無可取代，尤其是在比賽最後幾分鐘，他的決策與冷靜讓全隊受益。他今天不只是得分，更是帶領我們贏球的核心。」

回顧本季例行賽，麥凱倫同樣維持穩定輸出，場均繳出18.7分、3.3籃板與3.9助攻，投籃命中率45.5%、三分命中率37.5%，在76場出賽中持續為球隊提供火力支援。

這位2013年NBA選秀第10順位出身的後衛，過去曾在波特蘭拓荒者打出名號，並協助球隊連續8年闖進季後賽，包含2019年挺進西區決賽的亮眼表現。如今轉戰老鷹，他依舊在關鍵時刻證明自己的價值。

隨著老鷹成功在客場帶走一勝，系列賽局勢回到同一起跑線。接下來雙方將持續激戰，尼克勢必尋求反彈，而老鷹則希望延續勝勢，在後續比賽中掌握主動權。