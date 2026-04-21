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NBA／勇士老將霍福特鬆口考慮退役 休季決定是否執行選擇權

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士老將霍福特（Al Horford）考慮退休。 路透
勇士老將霍福特（Al Horford）考慮退休。 路透

金州勇士隊賽季落幕，去年休賽季才加入球隊的老將霍福特（Al Horford）在季後訪談中坦言，還沒決定是否要延續球員生涯，不排除就此退休。

霍福特本季結束後首度鬆口表示「退役確實在考慮之中」，2007年進入聯盟的他，今年6月初就將滿40歲，但仍是聯盟中少數能穩定貢獻上場時間的高齡球員之一。

霍福特去年休賽季和勇士簽下2年合約，其中第2年為球員選擇權，原本期待在生涯後期挑戰總冠軍，但灣區大軍遭遇傷病困擾，例行賽第10名作收，最終未能打進季後賽。包含柯瑞（Stephen Curry）缺席27場比賽、巴特勒（Jimmy Butler）右膝前十字韌帶撕裂，都重創了勇士隊戰力，霍福特自身也因腳趾、坐骨神經與小腿傷勢缺席37場比賽，讓原本備受期待的賽季逐漸失去競爭力。

面對未來，霍福特強調不會倉促決定：「我不想讓情緒或當下感受影響判斷，會花時間退一步思考球隊前景、自己的狀態，以及整體未來方向。」他表示，接下來將與家人討論，包含是否要執行球員選擇權續留勇士，或投入自由市場尋求新機會，甚至直接高掛球鞋。

即便勇士戰績不如預期，霍福特仍然肯定這段旅程，「能在這樣的球隊、與這些偉大球員並肩作戰，是一個很好的挑戰。」他也指出，自己仍享受比賽與競爭，並對自身能力保持信心。

本季霍福特以「延伸型5號」角色出賽，三分命中率達36.1％。附加賽對上洛杉磯快艇隊時，他曾在第四節飆進4記三分，是勇士能夠逆轉快艇的重要功臣。

除了場上貢獻，他也在休息室扮演導師角色，協助年輕長人如貝西（Charles Bassey）與波斯特（Quentin Post）成長。如果他選擇離隊或退役，勇士將失去一位兼具經驗與戰術理解的關鍵老將。

NBA季後賽 勇士

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