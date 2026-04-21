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NBA／約柯奇末節失常只拿2分 金塊慘遭灰狼逆轉系列賽平手
金塊隊今天在季後賽首輪G2主場迎戰灰狼隊，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）末節失常只攻下2分，末節慘遭灰狼逆轉，以114：119輸球。系列賽形成1比1平手，接下來兩戰將移師到灰狼主場進行。
金塊首節就取得14分領先，但灰狼第二節在愛德華（Anthony Edwards）13分領軍下反超，金塊靠著穆雷（Jamal Murray）壓哨三分球，半場戰成64比64平手。
第三節約柯奇狂轟16分，但分差始終未能拉開。末節灰狼拉出一波10比2攻勢反超，比賽最後1分鐘灰狼領先4分，約柯奇隔扣戈貝爾（Rudy Gobert），本節首度有分數進帳。
接下來灰狼愛德華發生失誤，金塊布勞恩（Christian Braun）要到犯規，但2罰僅1中，追到1分差比賽剩不到20秒。
藍道（Julius Randle）2罰全進，穆雷中距離沒中，迪文森佐（Donte DiVincenzo）快攻灌進2分，最終就以5分之差拿下勝利。
愛德華全場25投10中，拿下30分10籃板。藍道得到24分9籃板6助攻。戈貝爾雖只有2分7籃板，但在防守端限制住約柯奇，是獲勝功臣之一。
金塊以穆雷攻下30分7籃板7助攻表現最佳，約柯奇全場20投僅8中，得到24分15籃板8助攻，其中末節7投1中，只有2分進帳。
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