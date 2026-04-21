NBA／約柯奇末節失常只拿2分 金塊慘遭灰狼逆轉系列賽平手

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度寫下歷史，NBA聯盟今天宣布這位22歲的年輕長人榮膺本賽季年度最佳防守球員，不僅成為聯盟史上最年輕的獲獎者，更以全數100張第一順位選票姿態，寫下史上首位「全票防守王」的史無前例紀錄。

2026-04-21 08:04