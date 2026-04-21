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NBA／庫明加成老鷹逆轉尼克奇兵！紐媒痛批唐斯：最需要的時候沒影響力

聯合新聞網／ 綜合報導
唐斯、庫明加。 法新社
唐斯、庫明加。 法新社

尼克隊今天浪費三節打完領先12分，末節慘遭老鷹隊逆轉，季後賽首輪戰成1比1平手。「紐約郵報」賽後點名尼克明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns），關鍵時刻未能挺身而出。

唐斯例行賽對老鷹拿下21和36分，上一戰拿下25分表現優異。唐斯本場比賽第三節狂轟14分6籃板，但第四節上場8分鐘，2投0中，沒有任何分數和籃板進帳。尼克單節命中率22.7%，只得到15分，慘遭逆轉。

紐約郵報指出，唐斯在尼克最需要他的時候，沒任何影響力。老鷹原本被認為沒有對付唐斯的防守資源，但前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）關鍵時刻成功限制唐斯拿球。尼克變成布朗森（Jalen Brunson）個人秀，第四節出手8次只命中3球，整體進攻過於停滯。

唐斯受訪時坦言，「我在投籃方面沒有太多機會，我信任休息室裡每個人的出手，第四節機會沒有落在我這邊，但我也覺得沒問題。」

「我們的進攻流動性確實可以更好，這點沒有問題，」唐斯說，「我還是要回去看比賽影片，身處比賽當下，很難做出很完整評估。」

NBA季後賽 尼克 老鷹 Jonathan Kuminga Karl-Anthony Towns

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