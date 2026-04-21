NBA／18投僅5中照樣打爆太陽！SGA揭密「買犯」關鍵：我大量切入

在季後賽首輪系列賽首戰中，雷霆以119比84大勝太陽，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再次展現MVP級影響力，不僅繳出全能數據，更憑藉頻繁切入製造大量犯規，帶給對手不少麻煩。

談到自己為何能夠頻繁站上罰球線時，亞歷山大直言：「當你經常大量持球切入，自然就會被犯規獲得罰球，因為大多數犯規都是發生在突破過程，而我正是頻繁切入進攻籃框的球員，這或許就是原因所在。」

此役亞歷山大攻下25分7助攻4籃板2阻攻，儘管全場18投僅5中，手感不理想，但他在罰球線上卻是17罰15中，穩定輸出彌補外線失準，持續為球隊拉開比分差距。

事實上，亞歷山大在例行賽期間場均可獲得9.0次罰球機會，高居聯盟第4。而他場均18.8次切入更排名聯盟第3，這樣的進攻模式讓對手防不勝防，也直接轉化為大量犯規與罰球機會。

除了製造犯規能力，他在禁區的破壞力同樣驚人。本季他以55.3%的投籃命中率創下生涯新高，其中很大一部分得分來自籃下。他場均在禁區攻下12.4分，在所有後衛中排名第3，展現出極高效率的近框終結能力。

隨著雷霆一波大勝順利取得1比0領先，對太陽而言，如何限制亞歷山大的切入與製造犯規能力，勢必也將成為接下來防守調整的最大課題。