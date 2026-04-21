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NBA／湖人女老闆對唐西奇「特別好感」 原因與Kobe有關
湖人隊前老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）最近受訪時透露，對當家球星唐西奇（Luka Doncic）有特別的好感，與已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）有關。
珍妮巴斯提到最後一次見到布萊恩，是湖人與獨行俠隊比賽，當時唐西奇還效力獨行俠，「我對他（唐西奇）有一種特別的情感，因為我最後一次見到布萊恩是他過世前一個月，那是湖人對獨行俠的比賽，他帶著女兒吉安娜（Gianna）一起到場，唐西奇是吉安娜最喜歡的球員。」
珍妮巴斯補充說，「我知道如果布萊恩還在，他一定會很開心看見，唐西奇現在成為湖人一員，在可預見的未來持續帶領這支球隊前進。」
湖人本季例行賽西區第4，球季尾聲唐西奇和里夫斯（Austin Reaves）相繼受傷，歸期未定。今天《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）分享影片，兩人都已開始訓練，讓湖人球迷相當振奮。
湖人季後賽首輪與火箭隊交手，首戰在火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）缺陣情況下，由湖人取得勝利，目前系列賽以1：0領先。
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