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NBA／勇士全隊唯一全勤！ 波傑姆斯基盼提前續約長留灣區

聯合新聞網／ 綜合報導
波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。 路透通訊社
波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。 路透通訊社

金州勇士在附加賽最終戰敗給鳳凰城太陽後「放暑假」，除了教練團與陣容重整外，23歲年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的合約問題也浮上檯面。近日他在球季結束後明確表態，希望能盡快完成延長合約，長留灣區。

波傑姆斯基在打完生涯第3個賽季後，已具備新秀延長合約資格。球季結束後他在訪談中直言，與球隊續約是首要目標，「當然，我希望長期留在這裡，被選中的球隊總是特別，希望我們能談成」。

2023年首輪第19順位被勇士選進的波傑姆斯基下季仍握有570萬美元的球隊選擇權，而過去3年，他已親身體驗到NBA商業運作的現實，隊內同梯年輕球員呈現不同發展路徑，例如勇士曾在2024年與穆迪（Moses Moody）完成3年3900萬美元（約新台幣12億2736萬元）延長合約，卻未能與同梯次的庫明加（Jonathan Kuminga）達成共識，最終庫明加也被交易到亞特蘭大老鷹。

「看著他們走上不同道路，讓我學到很多，沒有哪一種一定比較好，但過程中的處理方式都值得參考」，波傑姆斯基說。他強調，合約問題沒有自己干擾本季的表現，而是選擇專注場上：「賽季開始時你或許會想到（延長合約），但那距離太遙遠，如果每一場都被影響，狀態會像雲霄飛車一樣起伏。我就是交給經紀人處理，自己專心打球、持續進步。」

本賽季後段波傑姆斯基表現明顯提升，在球隊雙星柯瑞（Stephen Curry）和巴特勒（Jimmy Butler）缺陣期間，他3月繳出場均17.7分6.3籃板4.1助攻的成績，整體投籃命中率45.5％、三分命中率39.6％；4月再進一步提升至場均19.1分，外線命中率達40％。兩場附加賽他也分別貢獻17分7籃板與23分10籃板。

整體而言，波傑姆斯基本季場均13.8分創生涯新高，且打滿82場例行賽，是隊上唯一全勤球員。儘管他和總管鄧利維（Mike Dunleavy）在季末會談中沒有提到續約細節，但他對未來持樂觀態度，「時機到了，他和我的經紀人會處理好。」

對勇士而言，休賽季仍有許多待辦事項，包含教練團規劃和整體戰力調整。不過波傑姆斯基持續成長，已逐漸成為灣區大軍未來藍圖的重要拼圖。

NBA季後賽 勇士

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