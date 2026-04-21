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NBA／不滿穆雷16罰 灰狼教頭：或許我們也要假摔

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

灰狼隊今天再次挑戰西區第3種子金塊隊，教頭芬奇（Chris Finch）賽前受訪對首戰金塊後衛穆雷（Jamal Murray）獲得16罰十分不滿，還挖苦說「或許我們也要開始假摔了」。

金塊首戰以116：105奪勝，不過兩隊差異極大的罰球數讓芬奇頗有微詞。金塊全場上罰球線33次，遠多於灰狼的19次，其中穆雷16罰俱中，攻下全場最高的30分就有超過一半來自罰球。

灰狼球星藍道（Julius Randle）和愛德華（Anthony Edwards）首戰合計只罰了9球，芬奇說：「藍道不是會假摔的人，愛德華也不是，他們是用身體對抗的人，他們第一道身體接觸後會繼續打。很多時候，當你一接觸就縮，就會獲得哨音，但若你繼續打，裁判就會讓比賽繼續的心態。」

灰狼教頭拐彎抹角說，聯盟普遍存在的趨勢是選手突破到禁區後誇大身體接觸、胡亂揮舞手臂，來獲取裁判哨音。

對於穆雷的罰球數，金塊教練艾德曼（David Adelman）也不滿意，他認為裁判哨音太鬆，畢竟穆雷的16罰有4球是三分出手時的惡意犯規，還有一次技術犯規的罰球，所以實際上只有12罰，且穆雷也的確被犯規，是承受灰狼很大身體對抗的結果。

芬奇承認穆雷有被犯規，但「不是全部」，他指出聯盟現在狀態是製造身體接觸後馬上擺脫，容易獲得裁判哨聲，若是持續突破反而聽不到哨音。

對於對手教頭的不滿，艾德曼意有所指說，像雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）或很會上罰球線的球員上場時，自己不會去看重播然後說「不敢相信他得到那麼多犯規」，而是反省「我們怎麼犯那麼多規」。

藍道 愛德華 金塊 NBA季後賽

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