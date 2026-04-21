NBA／大擺爛大成功！爵士確定至少選秀前8順位 不用送給雷霆
NBA今天公布2026年選秀「戰績相同球隊抽籤結果」。爵士隊確定至少前8順位，不用給雷霆隊首輪。
根據先前的交易內容，爵士今年首輪只有前8保護，如果沒有前8將送給雷霆。爵士與國王戰績並列聯盟倒數第4，透過抽籤決定選秀排名，爵士第4，國王第5。
NBA選秀是針對前4順位進行抽籤，決定未能進入季後賽14支球隊的選秀順序，也就是說爵士最糟情況是第8順位，確定不用把選秀籤送給雷霆。
還有5組戰績相同的情況，抽籤結果一併出爐。鵜鶘隊第7、獨行俠第8。不過鵜鶘這支籤已經被交易至老鷹隊，老鷹將獲得鵜鶘與公鹿隊（第10）較好的籤，公鹿拿比較差的。
第16、17、18順位由灰熊（來自魔術）、雷霆（來自76人）與黃蜂（來自太陽）拿下。
第19順位暴龍隊獲得，第20順位馬刺隊（來自老鷹）。第22順位76人（來自火箭），第23順位老鷹（來自騎士）。第24順位尼克，第25順位湖人。
NBA選秀樂透抽籤將於美國時間5月10日舉行，5月10日至17日舉行選秀測試營。選秀首輪將在6月23日於紐約進行，次輪則是6月24日登場。
各隊抽中狀元機率：
1. 巫師 14%
2. 溜馬 14%
3. 籃網 14%
4. 爵士 11.5%
5. 國王 11.5%
6. 灰熊 9.0%
7. 老鷹（來自鵜鶘） 6.8%
8. 獨行俠 6.7%
9. 公牛 4.5%
10. 公鹿（老鷹有互換權） 3.0%
11. 勇士 2.0%
12. 雷霆（來自快艇） 1.5%
13. 熱火 1.0%
14. 黃蜂 0.5%
15. 公牛（來自拓荒者）
16. 灰熊（來自魔術）
17. 雷霆（來自76人）
18. 黃蜂（來自太陽）
19. 暴龍
20. 馬刺（來自老鷹）
21. 活塞（來自灰狼）
22. 76人（來自火箭）
23. 老鷹（來自騎士）
24. 尼克
25. 湖人
26. 金塊
27. 塞爾蒂克
28. 灰狼（來自活塞）
29. 騎士（來自馬刺）
30. 獨行俠（來自雷霆）
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