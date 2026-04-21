NBA／大擺爛大成功！爵士確定至少選秀前8順位 不用送給雷霆

NBA今天公布2026年選秀「戰績相同球隊抽籤結果」。爵士隊確定至少前8順位，不用給雷霆隊首輪。

根據先前的交易內容，爵士今年首輪只有前8保護，如果沒有前8將送給雷霆。爵士與國王戰績並列聯盟倒數第4，透過抽籤決定選秀排名，爵士第4，國王第5。

NBA選秀是針對前4順位進行抽籤，決定未能進入季後賽14支球隊的選秀順序，也就是說爵士最糟情況是第8順位，確定不用把選秀籤送給雷霆。

還有5組戰績相同的情況，抽籤結果一併出爐。鵜鶘隊第7、獨行俠第8。不過鵜鶘這支籤已經被交易至老鷹隊，老鷹將獲得鵜鶘與公鹿隊（第10）較好的籤，公鹿拿比較差的。

第16、17、18順位由灰熊（來自魔術）、雷霆（來自76人）與黃蜂（來自太陽）拿下。

第19順位暴龍隊獲得，第20順位馬刺隊（來自老鷹）。第22順位76人（來自火箭），第23順位老鷹（來自騎士）。第24順位尼克，第25順位湖人。

NBA選秀樂透抽籤將於美國時間5月10日舉行，5月10日至17日舉行選秀測試營。選秀首輪將在6月23日於紐約進行，次輪則是6月24日登場。