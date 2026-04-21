快訊

郭智輝罹「隱形癌王」膽管癌 年過50歲最危險、早期徵兆和防治一次看

襪子訂單瘋狂湧入！台南百年布莊驚嚇發問 才知爆單功臣竟是日本巨星

日本自衛隊訓練傳彈藥爆炸 多人遭波及、3名隊員失去意識

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／還原與布克衝突始末 勇士格林：我揍你了嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士格林、太陽布克、主裁判佛斯特。 法新社
勇士格林、太陽布克、主裁判佛斯特。 法新社

勇士隊在附加賽不敵太陽隊慘遭淘汰。勇士老將格林（Draymond Green）比賽尾聲和太陽球星布克（Devin Booker）同時被趕出場，如今格林在節目上還原事件始末。

比賽尾聲勇士已大幅落後，格林對布克使出犯規戰術後，犯滿離場。隨後他在板凳席不停對布克叫囂，最後兩人都被主裁判佛斯特（Scott Foster）驅逐出場。格林遭網友痛批，「輸不起」、「沒運動家精神」。

格林還原事發經過，「布克跟佛斯特說我打了他肚子一拳，但那根本是假的。出拳只是握拳的動作，很明顯我只是要犯規而已。佛斯特看重播後，也知道我沒有打他肚子，結果卻判一個無球犯規，當時球已經傳出去了，我不懂怎麼會是無球犯規。」

格林透露布克罰球時，自己一直問布克，「我揍你了嗎？」布克被問到有點情緒，講了一些話，自己也回了幾句。

格林強調布克一直都是他的小老弟，關係從布克高中時就開始，這點不會變。雙方只是當下有點情緒，真正讓他不爽的是兩人都被趕出場，沒有互罵髒話，只是互相說話而已。

勇士 太陽 Devin Booker Draymond Green NBA附加賽

相關新聞

NBA／米契爾、哈登聯手轟58分 騎士再退暴龍系列賽2連勝

騎士隊今天在後場雙星米契爾（Donovan Mitchell）和「大鬍子」哈登（James Harden）聯手拿下58分火力輸出下，以115：105擊敗暴龍隊，系列賽取得2勝0敗優勢。

NBA／史上首位全票獲選 溫班亞瑪兌現承諾獲年度最佳防守球員

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度寫下歷史，NBA聯盟今天宣布這位22歲的年輕長人榮膺本賽季年度最佳防守球員，不僅成為聯盟史上最年輕的獲獎者，更以全數100張第一順位選票姿態，寫下史上首位「全票防守王」的史無前例紀錄。

NBA／稱勇士「柯爾時代」恐將落幕 格林坦言未來充滿不確定性

勇士上周在附加賽遭到淘汰出局後，球隊未來走向成迷，明星前鋒格林（Draymond Green）在個人最新一集節目中拋出震撼彈，他坦言，儘管內心希望與總教練柯爾（Steve Kerr）繼續並肩作戰，但直覺告訴他，柯爾執教勇士的時代恐怕將畫下句點，「感覺這就是這樣了。」

NBA／不滿穆雷16罰 灰狼教頭：或許我們也要假摔

灰狼隊今天再次挑戰西區第3種子金塊隊，教頭芬奇（Chris Finch）賽前受訪對首戰金塊後衛穆雷（Jamal Murray）獲得16罰十分不滿，還挖苦說「或許我們也要開始假摔了」。

NBA／還原與布克衝突始末 勇士格林：我揍你了嗎？

勇士隊在附加賽不敵太陽隊慘遭淘汰。勇士老將格林（Draymond Green）比賽尾聲和太陽球星布克（Devin Booker）同時被趕出場，如今格林在節目上還原事件始末。

NBA／「斑馬」史上首位全票DPOY！ 諾威茨基讚：從未見過這種員

馬刺當家少主「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）如各界預期，今天榮獲聯盟年度最佳防守球員。年僅22歲的他，也成為該獎項史上最年輕與首位全票當選的得主。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。