NBA／還原與布克衝突始末 勇士格林：我揍你了嗎？

勇士隊在附加賽不敵太陽隊慘遭淘汰。勇士老將格林（Draymond Green）比賽尾聲和太陽球星布克（Devin Booker）同時被趕出場，如今格林在節目上還原事件始末。

比賽尾聲勇士已大幅落後，格林對布克使出犯規戰術後，犯滿離場。隨後他在板凳席不停對布克叫囂，最後兩人都被主裁判佛斯特（Scott Foster）驅逐出場。格林遭網友痛批，「輸不起」、「沒運動家精神」。

格林還原事發經過，「布克跟佛斯特說我打了他肚子一拳，但那根本是假的。出拳只是握拳的動作，很明顯我只是要犯規而已。佛斯特看重播後，也知道我沒有打他肚子，結果卻判一個無球犯規，當時球已經傳出去了，我不懂怎麼會是無球犯規。」

格林透露布克罰球時，自己一直問布克，「我揍你了嗎？」布克被問到有點情緒，講了一些話，自己也回了幾句。

格林強調布克一直都是他的小老弟，關係從布克高中時就開始，這點不會變。雙方只是當下有點情緒，真正讓他不爽的是兩人都被趕出場，沒有互罵髒話，只是互相說話而已。