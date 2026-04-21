快訊

蘋果下一任執行長特納斯是誰？五要點一次了解

朱海君現身被直擊！神秘男貼身護送 「護花使者」身分引猜測

台灣人太會買！日本第1季旅遊消費額取代陸奪冠 網：WBC貢獻良多

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／稱勇士「柯爾時代」恐將落幕 格林坦言對未來充滿不確定性

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士隊教頭柯爾。(路透)
勇士隊教頭柯爾。(路透)

勇士上周在附加賽遭到淘汰出局後，球隊未來走向成迷，明星前鋒格林（Draymond Green）在個人最新一集節目中拋出震撼彈，他坦言，儘管內心希望與總教練柯爾（Steve Kerr）繼續並肩作戰，但直覺告訴他，柯爾執教勇士的時代恐怕將畫下句點，「感覺這就是這樣了。」

這股離情別緒起源於上周勇士慘遭淘汰之夜，當時賽後轉播畫面捕捉到柯爾將柯瑞（Stephen Curry）與格林拉到身邊，感性告白，「我不知道未來會發生什麼，但我深愛你們，謝謝這一切。」這段話被解讀為柯爾對這段長達12年師徒緣分的最終致意。

柯爾在賽後受訪時也表示，「我依然熱愛教練工作，但我明白，每一份職務都有其『有效期限』。當一個輝煌的時代結束，有時確實需要注入新血與新想法。」據媒體報導，柯爾對續留勇士的意向目前約僅百分之50。

勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）的態度則是這場變革的關鍵，消息來源指出，拉卡布並不希望柯爾僅僅是出於對核心球員的忠誠或懷舊而留下。球團高層希望聽到的是柯爾對重建球隊、鑽研細節的渴望，而非一場充滿感傷色彩的「最後一支舞」，如果柯爾決定續約，管理層傾向於簽下多年合約，而非短期的一年合約。

不只是教練團，勇士球員陣容也面臨崩解危機，柯瑞的合約即將進入最後一季，雖然雙方有意在夏季商討續約，但格林的未來卻充滿變數，持有2760萬美元球員選項的他坦言，「這是我職業生涯以來最感到不確定的一次，我希望明年還在隊上，但誰知道呢？」

柯瑞 柯爾 格林 NBA季後賽 勇士

延伸閱讀

NBA／愛柯瑞和格林「愛到死」！勇士主帥：我絕對不會去別隊執教

NBA／準備下課？勇士王朝終將謝幕 柯爾僅暗示需要「注入新血」

NBA／柯瑞下半場大爆發 柯爾：這就是他！

NBA／美媒預測勇士附加賽出線機率僅17% 柯爾談柯瑞出賽時間

相關新聞

NBA／火箭少杜蘭特太傷！詹姆斯、肯納德聯手湖人開紅盤

NBA季後賽點燃戰火，但湖人隊和火箭隊今天首戰對決都有球星缺陣，湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）扛起球隊，他繳出19分、13助攻、8籃板的「準大三元」，加上射手肯納德（Luke Kennard）打出季後賽代表作，三分球5投5中轟下27分，聯手率隊以107：98擊敗杜蘭特（Kevin Durant）缺席的火箭隊，系列賽拔得頭籌。

NBA／史上首位全票獲選 溫班亞瑪兌現承諾拿下年度最佳防守球員

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度寫下歷史，NBA聯盟今天宣布這位22歲的年輕長人榮膺本賽季年度最佳防守球員，不僅成為聯盟史上最年輕的獲獎者，更以全數100張第一順位選票姿態，寫下史上首位「全票防守王」的史無前例紀錄。

NBA／稱勇士「柯爾時代」恐將落幕 格林坦言對未來充滿不確定性

勇士上周在附加賽遭到淘汰出局後，球隊未來走向成迷，明星前鋒格林（Draymond Green）在個人最新一集節目中拋出震撼彈，他坦言，儘管內心希望與總教練柯爾（Steve Kerr）繼續並肩作戰，但直覺告訴他，柯爾執教勇士的時代恐怕將畫下句點，「感覺這就是這樣了。」

NBA／「斑馬」史上首位全票DPOY！ 諾威茨基讚：從未見過像他這樣的球員

馬刺當家少主「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）如各界預期，今天榮獲聯盟年度最佳防守球員。年僅22歲的他，也成為該獎項史上最年輕與首位全票當選的得主。

NBA／杜蘭特參與火箭練球 G2上陣與否仍未定

缺席季後賽首戰的火箭隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant），今天參與了球隊部分訓練，火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）表示，明天第2戰杜蘭特是否出賽將在賽前決定。

NBA／正式宣布辭去公鹿教頭 瑞佛斯上節目淺談球隊內部問題

最近剛辭去公鹿總教練一職的「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers），在近期上節目談到球隊本賽季戰績欠佳的原因。他認為，問題在於自己沒能嚴格要求球員，導致有鬆懈的情況出現，至於其他細節議題，他則不願多談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。