NBA／稱勇士「柯爾時代」恐將落幕 格林坦言對未來充滿不確定性

勇士上周在附加賽遭到淘汰出局後，球隊未來走向成迷，明星前鋒格林（Draymond Green）在個人最新一集節目中拋出震撼彈，他坦言，儘管內心希望與總教練柯爾（Steve Kerr）繼續並肩作戰，但直覺告訴他，柯爾執教勇士的時代恐怕將畫下句點，「感覺這就是這樣了。」

這股離情別緒起源於上周勇士慘遭淘汰之夜，當時賽後轉播畫面捕捉到柯爾將柯瑞（Stephen Curry）與格林拉到身邊，感性告白，「我不知道未來會發生什麼，但我深愛你們，謝謝這一切。」這段話被解讀為柯爾對這段長達12年師徒緣分的最終致意。

柯爾在賽後受訪時也表示，「我依然熱愛教練工作，但我明白，每一份職務都有其『有效期限』。當一個輝煌的時代結束，有時確實需要注入新血與新想法。」據媒體報導，柯爾對續留勇士的意向目前約僅百分之50。

勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）的態度則是這場變革的關鍵，消息來源指出，拉卡布並不希望柯爾僅僅是出於對核心球員的忠誠或懷舊而留下。球團高層希望聽到的是柯爾對重建球隊、鑽研細節的渴望，而非一場充滿感傷色彩的「最後一支舞」，如果柯爾決定續約，管理層傾向於簽下多年合約，而非短期的一年合約。

不只是教練團，勇士球員陣容也面臨崩解危機，柯瑞的合約即將進入最後一季，雖然雙方有意在夏季商討續約，但格林的未來卻充滿變數，持有2760萬美元球員選項的他坦言，「這是我職業生涯以來最感到不確定的一次，我希望明年還在隊上，但誰知道呢？」