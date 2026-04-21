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NBA／杜蘭特參與火箭練球 G2上陣與否仍未定
缺席季後賽首戰的火箭隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant），今天參與了球隊部分訓練，火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）表示，明天第2戰杜蘭特是否出賽將在賽前決定。
杜蘭特美國時間上周三練球時傷到膝蓋，因此錯過和湖人隊的系列賽首戰，最終湖人以107：98守護主場勝利。當時尤多卡提到杜蘭特傷勢提到，好消息是沒有結構性損傷，希望只會影響一場比賽。
今天更新杜蘭特狀況，尤多卡透露，杜蘭特傷勢最大疑慮是移動力受影響，「疼痛耐受度是一回事，真正能活動自如且感覺舒服的完成所有動作才是最重要的。」
37歲的杜蘭特例行賽場均26分是火箭最高，季後賽首戰缺席下，火箭團隊命中率僅3成8，就算比湖人多了整整27次出手仍吞敗。
兩軍第二戰將在台灣時間明天早上10點半進行，仍由第4種子湖人享有主場。
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