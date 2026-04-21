NBA／「斑馬」史上首位全票DPOY！ 諾威茨基讚：從未見過像他這樣的球員

馬刺當家少主「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）如各界預期，今天榮獲聯盟年度最佳防守球員。年僅22歲的他，也成為該獎項史上最年輕與首位全票當選的得主。

溫班亞瑪在NBC體育台（NBC Sports Network）受訪時表示：「真正的挑戰或許在於打滿65場比賽。」這是獲得獎項評選資格的最低出賽門檻。「但我真的非常開心能拿到這個獎，而且身為史上第一位獲得全票認可的球員，我真的很驕傲。」

奧克拉荷馬雷霆的霍姆葛倫（Chet Holmgren）與底特律活塞的湯普森（Ausar Thompson）分居2、3名，兩人都幫助球隊取得季後賽頭號種子席次。但在NBA本季的競爭中，結果其實毫無懸念。

身高223.5公分、甚至可能更高的溫班亞瑪已連續3季拿下聯盟阻攻王，只要有人想挑戰籃框，就得面對他令人窒息的防守威脅。

馬刺前鋒強生（Keldon Johnson）說：「他是世界上最強的球員。」

德國籍退役名將諾威茨基（Dirk Nowitzki）接受法新社訪問時盛讚溫班亞瑪，並表示「他此刻正改變著比賽。我從未見過像他這樣的球員。他的防守強大到只要站在場上就足以影響比賽，讓對手平時十拿九穩的上籃與兩分出手都受到限制。」

在馬刺對陣波特蘭拓荒者的季後賽首戰中，溫班亞瑪豪取35分、5籃板及2阻攻，率隊奪下開門紅。其中35分的表現，更刷新了馬刺隊史新秀在季後賽首秀的最高得分紀錄。

NBA明天將持續公布年度獎項，屆時將揭曉年度最佳關鍵球員得主，入圍者包括明尼蘇達灰狼的愛德華（Anthony Edwards）、雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及丹佛金塊的穆雷（JamalMurray）。

此外，溫班亞瑪也入圍了年度MVP，得主最快下週揭曉。