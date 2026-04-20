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NBA／將溫班亞瑪名字誤念「溫班亞納」 傳奇米勒轉播頻出包惹議

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪。 路透社
溫班亞瑪。 路透社

馬刺睽違7年終於重返季後賽，這也是當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）迎來生涯首次季後賽亮相，不過場外焦點卻意外落在轉播席。名人堂球星、現任球評米勒（Reggie Miller）在比賽中多次錯誤唸出溫班亞瑪的名字，引發球迷熱議。

這場比賽由NBC轉播，米勒擔任球評，然而他在轉播過程中不斷將「Wembanyama」誤唸成「Wembanyana」，把原本的「m」音誤說成「n」音。這樣的錯誤不僅出現一次，而是整場比賽反覆發生，讓不少觀眾感到困擾。

許多球迷隨即在社群平台發聲，對這樣的低級失誤表達不滿，認為作為全國轉播的重要賽事，球評應具備基本專業與準備。

米勒。 路透社
米勒。 路透社

事實上，這並非米勒首次出現類似情況，早在2023年溫班亞瑪剛進入NBA時，就曾有球迷指出他多次唸錯名字，如今問題仍未改善。

這起事件也讓人聯想到日前附加賽期間，球評帕克（Candace Parker）同樣在轉播中多次唸錯球員名字的情況。

現年22歲的溫班亞瑪，本季帶領馬刺打出62勝的亮眼戰績，強勢闖入季後賽，個人表現也持續吸引全球關注。而他在生涯首場季後賽就展現大將之風，全場攻下35分，一舉打破「石佛」鄧肯（Tim Duncan）所保持季後賽首戰隊史得分紀錄。

NBA季後賽

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