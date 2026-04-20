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NBA／正式宣布辭去公鹿教頭 瑞佛斯上節目淺談球隊內部問題

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞佛斯(左)正式下課。 美聯社
瑞佛斯(左)正式下課。 美聯社

最近剛辭去公鹿總教練一職的「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers），在近期上節目談到球隊本賽季戰績欠佳的原因。他認為，問題在於自己沒能嚴格要求球員，導致有鬆懈的情況出現，至於其他細節議題，他則不願多談。

瑞佛斯是在2024年1月接掌公鹿兵符，當時是接替葛里芬（Adrian Griffin）工作，2024-25完整賽季率隊打下48勝34敗成績，但本季成績更差，只有32勝50敗，連打附加賽的資格都沒有。先前美媒ESPN曾透露，儘管瑞佛斯已經「下課」，但公鹿仍會支付他2026-27賽季的八位數薪水，目前球團也在與瑞佛斯討論轉職為球團顧問的可能性。

公鹿本賽季問題一籮筐，像是球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞、傷病問題、內部紛爭以及管理層缺乏透明度等。瑞佛斯在資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）的Podcast節目中，先是透露約7週前曾與公鹿隊老闆會面，當時球團詢問他的意願，甚至提出若配合球隊計畫，可再續任1至2年，但他當場回絕並告訴教練團：「是時候該退休了。」

「我熱愛執教，也取得了許多成功，職業生涯的高峰遠多於低谷。」瑞佛斯感性地表示：「但我已經為籃球付出了47年，且幾乎沒有休息過，我現在只想給自己一個假期，去過一般人的生活，陪伴我的孫子們。現在我可以說，我會非常驚訝自己是否還會再執教任何一場比賽。」瑞佛斯說。

此外，瑞佛斯還加碼分析了公鹿本賽季所遭遇到的困境，並分析其中原因，「我覺得我今年做得並不好。真的不好。現在，很顯然，由於傷病太多，情況變得很艱難，也更容易事後諸葛。」

「我一直以要求每個人對所有事情負責、準時而為人所知。我覺得今年我在這方面做得太鬆懈了，有些原因我不方便透露，但讓我感到困擾的是，我沒能（更嚴格地）要求他們。」瑞佛斯補充。

公鹿隊本賽季戰績為32勝50敗、排名東區第11位，這是自2013-14賽季公鹿單季只取得15勝以來最差的戰績。

NBA季後賽 Doc Rivers 公鹿

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