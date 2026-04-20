NBA／肯定老詹全能表現 湖人5冠名將：現在是他的魔術強森時代

曾助湖人奪下5座總冠軍的傳奇控衛費雪（Derek Fisher），在觀看41歲湖人當家球星「老詹」詹姆斯（LeBron James）於季後賽首戰交手火箭的出色表現後，給予他極高的讚賞，並將詹姆斯比作湖人80年代傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）。意指即使詹姆斯體能早已不在巔峰，但在球場上仍舊可以用成熟的球商和球技為球隊做出貢獻。

詹姆斯昨天在對火箭G1全場拿下19分、8籃板、13助攻，另有2抄截、1火鍋的全能表現，幫助湖人最後107：98率先搶下1勝。其中，光是第一節，詹姆斯就送出8次助攻，而自己只拿下4分，他掌控著比賽節奏，加快了比賽速度，並為隊友創造了許多空位投籃的機會。到半場結束時，他的助攻數已經達到10次，而得分只有6分，這表示他在場上的意圖很明確，先奠定基礎然後再主宰比賽。

費雪指出了這一點，他認為，詹姆斯懂得何時該讓隊友參與進攻，何時該尋找得分機會，「他能夠上場拿下19分、13次助攻、8個籃板，並且在第一節就明白，我要讓每個人都參與進來，我要打快攻，我要讓我的射手們找到節奏，然後找到空位。我要得分，我要用勾手投籃得分，我要用中距離轉身跳投得分。」

「對我來說，看著魔術強森和你們打球，我發現他即使不是速度最快或運動能力最強的球員，也能掌控比賽。在詹姆斯職業生涯的這個階段，說他能做到這一點並不是一種貶低，反而很棒。就像魔術強森時代那樣，有他這樣的球員帶領球隊仍然可以贏得總冠軍。」費雪補充。

最後，費雪總結：「我們可以說，現在是他（詹姆斯）的『魔術強森時代』。雖然他的運動能力可能有所下降，但他仍然能夠在籃框上方完成許多進攻。」

現年51歲的費雪，綽號「漁夫」，曾在2000年至2002年跟隨布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）的「OK」組合拿下總冠軍3連霸；並在2009、2010年再度跟隨布萊恩拿下2座冠軍。