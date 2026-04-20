NBA／季後賽處女秀有馬刺傳奇見證 溫班亞瑪喊酷

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天季後賽處女秀就轟下35分，除改寫隊史紀錄，也助隊以111：98擊敗拓荒者隊。首度感受季後賽張力的「斑馬」提到，光是熱身時就能感受季後賽氛圍不同，也很開心看到兩位隊史傳奇球星「石佛」鄧肯（Tim Duncan）和羅賓森（David Robinson）到場支持。

溫班亞瑪改寫的隊史季後賽處女秀最高分紀錄，原紀錄保持人正是鄧肯的32分；溫班亞瑪除將前輩紀錄送進歷史，他全場三分球6投5中，成為NBA史上第一位季後賽處女秀得分35分且包含5記三分球的選手。

22歲的「斑馬」面對拓荒者8位不同防守球員，仍繳出21投13中的高效率；防守端他也有巨大貢獻，拓荒者球員11度挑戰法國「狀元」，沒能打進任何一球。

馬刺教頭強森說：「我想他做好準備了。」他表示大家都期待溫班亞瑪的場上細節、身體對抗、鬥志等都有更好表現，主角本人也十分積極，「這是他第一次參加季後賽，自己也有很高的期望和目標。」

昔日雙塔鄧肯與羅賓森到場見證溫班亞瑪破紀錄之旅。 法新社

第一次迎接季後賽，溫班亞瑪透露從熱身就能感受到不同的氣氛，每個人甚至球迷都做好準備，可能是今年整個賽季看到球迷最熱情的一場球，他也預期台灣時間周三的第二戰拓荒者會給更多肢體強度，「這是他們的球風，是意料之中的事，而且強度可能會加倍，但我們也準備好了。」

兩位馬刺傳奇鄧肯和羅賓森今天也被攝影機多次捕捉，每次上大螢幕都讓近2萬球迷報以歡呼聲，溫班亞瑪也注意到球迷的反應，他說：「看到他們在場邊，受到球迷熱烈歡迎，真是太酷了。」