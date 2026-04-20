NBA／龍頭活塞到底怎麼輸的？ 總教練、球星分析原因在首節

季後賽東區首輪G1賽事，例行賽東區龍頭活塞隊今交手第8種子魔術，卻爆冷101：112輸球，讓不少專家、球迷感到訝異。賽後，活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）以及當家球星康寧漢（Cade Cunningham）各自發表對於爆冷輸球的看法，當中的共同點是兩人認為球隊開局的落後是釀成輸球的主因。

本場比賽，魔術隊在首節就火力全開，打了活塞隊一個措手不及。首節打完以35：27領先，讓活塞被迫早早進入追分階段。儘管半場打完，活塞試圖將比分拉近，但最終仍遭到魔術隊的壓制，終場以11分之差落敗。攤開數據，活塞隊全隊77投31中，命中率僅在4成初頭，加上魔術「狂打禁區」策略奏效，在籃板總數、禁區得分都略勝一籌，種下活塞敗因。

賽後，比克斯塔夫無奈表示：「我覺得我們整晚都在追趕他們，我們一度打出反撲，試圖扳回比分。防守端，我認為我們沒發揮出最佳水平。我們犯了一些關鍵性錯誤，他們抓住了這些錯誤並為此付出了代價。我想，今晚我們有點還沒適應NBA的比賽節奏。」

「比賽中有好幾次我們陷入了停滯。我覺得這都是因為我們開局落後的緣故。之後感覺每次進攻都壓力巨大，以至於我們好像想包攬一切，就像每次打擊都想打出全壘打。我認為有些時候我們應該找回我們需要做的事情，並更頻繁地複製這種做法。」比克斯塔夫總結道。

至於主控康寧漢今天上場40分鐘，全場得到39分、5籃板和4助攻，全場最高，但其餘隊友表現皆失常，全隊只有他和哈里斯（Tobias Harris）得分上雙。康寧漢賽後分析球隊開局打得有點太緊張或太鬆懈，這讓魔術早早建立了信心，並最終贏得比賽，「我們開局有點太緊張，或者說太鬆懈，或許對我們中的一些人來說兩者兼而有之。我們沒能拿出應有的氣勢，早早地給了對對手機會。接下來的比賽我們都不得不面對這個問題。我們的排名更高，我們不能挖這樣的坑。」

不過，康寧漢也強調，系列賽還很漫長，不應過於拘泥在這場失利當中，「這對他們來說是一場重要的勝利。他們客場作戰，拿下了一場勝利。這正是季後賽系列賽中你想要做的，所以我相信他們對此感到非常滿意。顯然，我們對輸掉這場比賽感到非常沮喪。不過，這系列賽還很長。」

本場輸球是活塞在NBA季後賽主場所遭遇的第11場連敗，自2008年以來，他們仍然沒有在主場取得任何1場勝利。下一戰G2將在台灣時間4月23日活塞主場開打，屆時他們將力拚終止連敗紀錄。