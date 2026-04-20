NBA／「洛杉磯太膚淺」 字母哥放話下家非湖人另有選擇

公鹿隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞仍是今年自由球員市場上最熱門話題，先前洛杉磯湖人隊曾被認為是他的潛在加盟地，但根據安戴托昆波本人近期在節目上的說法，洛杉磯可能將被排除在外。相較之下，他認為，位於東岸的邁阿密熱火是較有可能的去處。

雖然安戴托昆波尚未向球團正式提出交易申請，但無論如何，聯盟內許多人士都一致認為，他可能會在這個休賽季被交易。根據先前相關報導指出，包括紐約尼克、邁阿密熱火、金州勇士和明尼蘇達灰狼等其他球隊都有機會成功網羅這位希臘巨星。

而西區豪門湖人隊先前也被外界認為是有利競爭者，然而，根據幾天前安戴托昆波在《Gogis Garage》節目中的說法，反駁了這一論點，「我覺得洛杉磯太膚淺了，我不喜歡洛杉磯。」安戴托昆波在節目中表示。相反地，安戴托昆波還在節目中透露他嚮往的去處，「邁阿密不是壞地方，這是一座美麗的城市。」他說。

今年公鹿隊打出一個讓人失望的賽季，戰績僅32勝50敗排在東區第11，無緣附加賽。在球隊連續幾年低迷的表現下，也讓安戴托昆波產生離隊的念頭，自2013年選秀會加盟公鹿以來，他就一直待在密爾瓦基從未離開，期間曾在2021年幫助球隊拿下總冠軍，個人也拿下FMVP的殊榮。

回顧安戴托昆波本季個人數據，他受傷勢影響只打36場比賽，場均得到27.6分、9.8籃板和5.4助攻。