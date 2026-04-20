NBA／「班馬」季後賽處女秀轟35分破隊史紀錄 馬刺輕取拓荒者

入圍年度MVP的馬刺隊當家球星「班馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天迎接生涯第一場季後賽就頻頻寫紀錄，先是上半場攻下21分創季後賽處女秀半場最高分紀錄，全場轟進35分更超越隊史傳奇「石佛」鄧肯（Tim Duncan）紀錄，並在前輩現場見證下率隊以111：98擊敗拓荒者隊，季後賽開出紅盤。

2023年選秀會以「狀元」身分加入馬刺的溫班亞瑪，第3個賽季終於嘗到季後賽滋味，今天第一節就火力全開，單節12分加上強森（Keldon Johnson）飆進壓哨三分彈，助馬刺首節取得30：22領先。

溫班亞瑪第二節再拿9分，助馬刺帶著59：49領先進入下半場；溫班亞瑪上半場13投8中包括4投3中的三分球，前兩節攻下21分，成為1996到97賽季開始有逐回合數據統計開始的季後賽處女秀上半場最高得分。

拓荒者第三節打出8：0的開節攻勢，將差距縮小到2分差，不過馬刺有夏帕尼（Julian Champagnie）三分球破網、瓦賽爾（Devin Vassell）連拿5分，帶動一波11：2攻勢，領先回到兩位數；夏帕尼節末再追加三分彈，讓馬刺帶著87：72優勢進入決勝節。

第三節得分掛蛋的溫班亞瑪，第四節靠罰球再有分數進帳，接續哈波（Dylan Harper）再連打進兩球，開節73秒就打出的6：0攻勢讓黑衫軍領先分差超過20分；拓荒者雖努力追分，但溫班亞瑪外線、禁區都有斬獲，單節又有14分進帳，讓馬刺維持兩位數領先，最終以111：98收下勝利。

溫班亞瑪上場33分鐘就攻下35分，超越鄧肯季後賽處女秀32分的隊史最高紀錄，且他三分球6投5中，帶出團隊33投15中、4成5的外線高命中率；佛克斯（De'Aaron Fox）和卡瑟爾（Stephon Castle）今天各繳出17分，瓦賽爾15分，替補中鋒柯內特（Luke Kornet）也貢獻10分。

拓荒者以阿夫迪賈（Deni Avdija）30分、10籃板最佳，韓德森（Scoot Henderson）18分。