NBA／曾遭斑馬戲稱「罰球很多」 拓荒者一哥回應：沒太在意

今年NBA全明星賽期間，馬刺隊球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）曾對拓荒者隊明星前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）的買犯能力發表了一番尖銳評論。雖然有些人可能認為這是在暗諷，但阿夫迪賈似乎對此毫不在意。在今日馬刺交手拓荒者的首輪季後賽G1前，這位明星前鋒回應了溫班亞瑪的評論表示絲毫不在意，並強調他現在只專注在比賽本身。

溫班亞瑪曾在今年全明星賽期間，發表對於同為世界隊的隊友阿夫迪賈的看法，他當時說：「他罰球很多，和他對位，我的建議在不犯規的情況下進行防守。」

在今天拓荒者、馬刺G1賽事開打前，阿夫迪賈在場邊被記者被問到對於先前溫班亞瑪言論的看法，他只表示：「我其實沒太在意那些。我覺得我遠不止是個靠運氣取勝的球員，但人們總是會說些這樣那樣的話。我唯一能做的就是不去理會這些，好好打好自己的比賽。」

隨後，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）更在賽前記者會上談到針對阿夫迪賈的防守策略，「這涉及到個人和團隊防守的基本功，正確的位置，了解對手的習慣，了解他（阿夫迪賈）是如何造犯規的，以及你可能站在錯誤的位置上而被吹犯規。」

本賽季，阿夫迪賈在拓荒者隊取得了顯著進步。他例行賽場均貢獻24.2分、6.9個籃板和6.7次助攻，是隊內最出色的球員之一，同時生涯首度入選全明星陣容。攤開他的罰球數據，阿夫迪賈場均罰球次數為9.2次高居全聯盟第2，至於買犯排行榜的第1名，則是湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic），場均高達10.1次。