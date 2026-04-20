快訊

柯文哲逢甲掃街…六分局長誤洩辣椒水糗大 警局長吳敬田自請處分

0420-0426「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「勢如破竹」：收入直線狂飆

以前小一生都走路上學？「鑰匙兒童」消失 網點名2重大案件成轉折

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／曾遭斑馬戲稱「罰球很多」 拓荒者一哥回應：沒太在意

聯合新聞網／ 綜合報導
拓荒者隊明星前鋒阿夫迪賈（左）與馬刺中鋒溫班亞瑪（右）。 美聯社
拓荒者隊明星前鋒阿夫迪賈（左）與馬刺中鋒溫班亞瑪（右）。 美聯社

今年NBA全明星賽期間，馬刺隊球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）曾對拓荒者隊明星前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）的買犯能力發表了一番尖銳評論。雖然有些人可能認為這是在暗諷，但阿夫迪賈似乎對此毫不在意。在今日馬刺交手拓荒者的首輪季後賽G1前，這位明星前鋒回應了溫班亞瑪的評論表示絲毫不在意，並強調他現在只專注在比賽本身。

溫班亞瑪曾在今年全明星賽期間，發表對於同為世界隊的隊友阿夫迪賈的看法，他當時說：「他罰球很多，和他對位，我的建議在不犯規的情況下進行防守。」

在今天拓荒者、馬刺G1賽事開打前，阿夫迪賈在場邊被記者被問到對於先前溫班亞瑪言論的看法，他只表示：「我其實沒太在意那些。我覺得我遠不止是個靠運氣取勝的球員，但人們總是會說些這樣那樣的話。我唯一能做的就是不去理會這些，好好打好自己的比賽。」

隨後，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）更在賽前記者會上談到針對阿夫迪賈的防守策略，「這涉及到個人和團隊防守的基本功，正確的位置，了解對手的習慣，了解他（阿夫迪賈）是如何造犯規的，以及你可能站在錯誤的位置上而被吹犯規。」

本賽季，阿夫迪賈在拓荒者隊取得了顯著進步。他例行賽場均貢獻24.2分、6.9個籃板和6.7次助攻，是隊內最出色的球員之一，同時生涯首度入選全明星陣容。攤開他的罰球數據，阿夫迪賈場均罰球次數為9.2次高居全聯盟第2，至於買犯排行榜的第1名，則是湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic），場均高達10.1次。

NBA季後賽 Victor Wembanyama 拓荒者 馬刺

相關新聞

NBA／個人獎項入圍名單出爐 斑馬、亞歷山大、約柯奇角逐MVP

今年率馬刺隊打下西區第2種子的「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），離MVP目標前進了一步，他和上季奪下雙料MVP的雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），以及拿過3座MVP的金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）成為本季年度MVP的最終入選球員，讓年度大獎有機會出現新面孔。

NBA／「班馬」季後賽處女秀轟35分破隊史紀錄 馬刺輕取拓荒者

入圍年度MVP的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天迎接生涯第一場季後賽就頻頻寫紀錄，先是上半場攻下21分創季後賽處女秀半場最高分紀錄，全場轟進35分更超越隊史傳奇「石佛」鄧肯（Tim Duncan）紀錄，並在前輩現場見證下率隊以111：98擊敗拓荒者隊，季後賽開出紅盤。

NBA／首戰32分差血洗76人 布朗下註解：這就是塞爾蒂克籃球

塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum）回歸後第一場季後賽就有強勢表現，在他25分、11籃板外帶7助攻發揮，以及布朗（Jaylen Brown）26分聯手下，綠衫軍在東區季後賽首輪第一戰以123：91大勝76人。

NBA／火箭少杜蘭特太傷！詹姆斯、肯納德聯手湖人開紅盤

NBA季後賽點燃戰火，但湖人隊和火箭隊今天首戰對決都有球星缺陣，湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）扛起球隊，他繳出19分、13助攻、8籃板的「準大三元」，加上射手肯納德（Luke Kennard）打出季後賽代表作，三分球5投5中轟下27分，聯手率隊以107：98擊敗杜蘭特（Kevin Durant）缺席的火箭隊，系列賽拔得頭籌。

NBA／G1狂勝太陽35分寫另類紀錄 雷霆：不是想打爆對手

去年奪下NBA總冠軍，雷霆隊今年的衛冕路再有強勢起步，今天季後賽首戰以119：84狂勝太陽隊，連兩年的首戰大勝寫下另項紀錄。

NBA／老八魔術狙擊龍頭 活塞慘吞季後賽主場11連敗

今年NBA季後賽第一場「下剋上」的賽事出爐，透過附加賽搭上東區晉級末班車的魔術隊，今天在班凱羅（Paolo Banchero）23分、9籃板領軍下，以112：101扳倒頭號種子活塞隊，讓NBA史上最長季後賽主場連敗場次再往上累加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。