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NBA／76人不妙！「大帝」安比德可能缺席整個首輪系列賽

聯合新聞網／ 綜合報導
費城76人隊明星中鋒安比德，傳出可能缺席整個首輪系列賽。 美聯社
費城76人隊明星中鋒安比德，傳出可能缺席整個首輪系列賽。 美聯社

根據美媒ESPN記者塞達諾（Jorge Sedano）報導，費城76人隊明星中鋒「大帝」安比德（Joel Embiid）日前因闌尾切除手術缺席附加賽，目前仍尚未恢復籃球訓練。因此記者認為，他很可能將缺席整個76人對塞爾蒂克的東區季後賽首輪系列賽。

先前4月初，76人球團宣布安比德因罹患「急性闌尾炎」將進行手術，當時預估康復期約4至6周，他因此缺席剩餘例行賽以及上週對魔術的附加賽。儘管少了當家中鋒坐鎮，但76人最後仍以109：97擊敗魔術，率先搶下季後賽門票，以東區第7種子晉級。

在今日76人、塞爾蒂克首輪G1賽事，塞達諾透過ESPN節目，在場邊宣布了安比德可能缺席整個首輪的消息，塞達諾透露：「看來我們短期內是見不到他了，因為他還在術後恢復中，當我們問他是否有可能在本系列賽期間復出時，他說他們並沒有排除這種可能性。」

塞達諾接著補充：「但是，這件事目前還不太明朗。他（安比德）甚至還沒有開始籃球訓練之類的。」

安比德上一次出戰可追溯至今年4月6日對陣馬刺隊的比賽中，當時他上場39分鐘，得到34分、12 個籃板和4次火鍋，但球隊最終102：115輸掉了比賽。安比德的缺陣無疑對費城造成嚴重損失，不僅是因為他的數據出色；還有，今天76人再以91：123慘敗給「綠衫軍」，目前系列賽0：1落後，若安比德整個首輪都缺席，76人接下來的路只會更加艱困。本賽季，安比德例行賽代表76人出賽38場比賽，場均26.9分、7.7籃板和3.9助攻。

NBA季後賽 Joel Embiid 76人

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