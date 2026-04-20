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NBA／安比德G1持續缺陣 塞爾蒂克32分血洗76人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克隊球星泰托姆（前）19日拿下25分、11籃板外帶7助攻。(美聯社)
塞爾蒂克隊球星泰托姆（前）19日拿下25分、11籃板外帶7助攻。(美聯社)

塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum）回歸後第一場季後賽就有強勢表現，在他25分、11籃板外帶7助攻發揮，以及布朗（Jaylen Brown）26分聯手下，綠衫軍在東區季後賽首輪第一戰以123：91大勝76人。

上季季後賽傷到阿基里斯腱的泰托姆，今天21分集中在上半場；他去年5月受傷後，今天僅是他復出的第17場比賽。

「我還在復健，除了休息日，我每天都堅持復健，還在努力恢復狀態。」今天17投9中的泰托姆說。

在當家球星領軍下，塞爾蒂克首節就取得33：18領先，全場不曾落後、最多領先到35分，讓教練馬祖拉（Joe Mazzulla）有更多調度空間，今天12名球員都有上場紀錄。

拿過總冠軍賽MVP的布朗為今天勝利下了註解，他說：「這就是塞爾蒂克的籃球，我們整季都打得努力，現在季後賽開始了，這點更不會改變。」

76人當家球星安比德（Joel Embiid）持續缺陣，2023年奪下MVP的他4月9日接受闌尾切除手術後還沒回歸，且沒有確切歸期。馬克西（Tyrese Maxey）21分、8助攻是76人最高，喬治（Paul George）攻下17分，但全隊三分球23投僅4中，和塞爾蒂克44投16中表現大相逕庭。

半場46：64落後是76人1982年季後賽碰塞爾蒂克以來的最大分差，76人教練諾斯（Nick Nurse）坦言「完全無法接受」，球隊攻防狀態都不足以對抗綠衫軍，台灣時間周三登場的第2戰必須做出更好準備。

馬克西 布朗 安比德 NBA季後賽

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