NBA／綠衫軍雙槍首戰飆分寫紀錄 泰托姆敬重76人：他們不像傳統第7種子

東區季後賽首輪，後勢看漲的波士頓塞爾蒂克以壓倒性勝利痛宰費城76人，最終大勝32分之多，輕鬆在系列賽首戰奪勝。

泰托姆上半場就砍下21分奠定基礎，布朗在第三節獨拿16分，幫助球隊徹底拉開分差，也讓76人無力追趕。泰托姆（Jayson Tatum）全場繳出25分、11籃板與7助攻，布朗（Jaylen Brown）貢獻26分4籃板3助攻，兩人合力攻下51分，帶領塞爾蒂克高歌前進。

傷癒復出的泰托姆賽後激動表示：「不久前我甚至不確定自己這個賽季能不能上場，更別說有機會打季後賽。今天可能是我9年季後賽生涯中，最興奮、最放鬆也最感恩的一刻。」

數據顯示，這是兩人季後賽生涯第19次同場各自攻下至少25分，寫下波士頓隊史雙人組之最。兩人第四節多半時間都在場下休息，為21日主場續戰養精蓄銳，之後東區系列賽將移師費城。

不僅如此，包含得分和助攻在內，泰托姆和布朗兩人合計直接參與全隊123分之中的72分，在進攻端可說是展現極高效率，隊友接獲兩人傳球後命中率高達13投10中，且兩人在空檔狀態出手更是9投全中，幾乎無解。

進攻端無懈可擊，雙槍在防守端同樣關鍵。面對兩人主防時，費城76人全隊僅有21投6中的低迷表現，攻守兩端全面壓制。

在76人低迷的投籃表現下，塞爾蒂克還締造了隊史季後賽首戰最大勝分差。此外，根據統計，此役更是綠衫軍隊史第5次在季後賽以30分差擊敗76人，創下NBA史上「單一球隊對同一對手」最多30分勝場紀錄。

儘管首戰大勝，但談到76人隊，泰托姆仍帶著敬意表示：「他們其實不像一支傳統的第7種子球隊，他們真的非常有天賦，而且教練團也很出色。諾斯（Nick Nurse）是一位冠軍級別主帥，我們必須給予他們足夠的尊重。」