NBA／父親病後首度現身！唐斯下半場發威助尼克奪勝 賽後擁抱太催淚

尼克在今年季後賽首輪系列賽搶得先機，於主場以113比102擊敗老鷹，順利拿下首場比賽。而這場勝利對於球隊內線主將唐斯（Karl-Anthony Towns）而言，意義遠不只是比分上的領先，更是一場充滿情感的夜晚。

唐斯此役攻下25分，其中19分出現在下半場，成為球隊贏球關鍵之一，但比起場上表現，更讓他感動的是父親的回歸。唐斯父親在今年3月因冠狀動脈阻塞緊急接受手術治療，歷經一段時間休養後，終於重返麥迪遜廣場花園現場觀戰，這也是他康復後首次進場觀看兒子比賽。

比賽結束後，唐斯與父親及祖母在場邊相擁慶祝，畫面溫馨動人。談到父親重返球場，唐斯難掩激動之情表示：「真的太棒了，看到他能回來真的很開心。在經歷這一切之後，看到他可以自在走動、享受尼克的比賽，這對我來說意義重大。」

唐斯過去幾年在家庭層面經歷不少打擊，尤其在新冠疫情期間，失去了包括母親在內的8位親人，這段經歷讓他對家人的陪伴更加珍惜。因此，這次父親康復並親自到場支持，對他而言更顯得彌足珍貴。

「對我來說，他是生命中最重要的人之一，能夠看到他回到球場支持我，真的非常特別，」唐斯說，「我相信任何一位運動員，只要看到父親出現在比賽現場，都會感到驕傲，也會更想表現得更好讓他驕傲。」

他也補充道：「能在場邊看到他，並一起創造這些特別的時刻，真的讓人非常感動。」