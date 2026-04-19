NBA／跳投不慎「誤擊」布朗森胯下被吹T 苦主麥凱倫質疑是假摔

在今日東區季後賽首輪G1，老鷹與尼克在比賽第三節開始時，老鷹後衛麥凱倫（CJ McCollum）因一次中距離跳投，不慎用腳急打到尼克球星布朗森（Jalen Brunson）的「鼠蹊部」，而被判技術犯規。事後，麥凱倫質疑布朗森有假摔、演戲的成分存在，並希望聯盟取消他的判罰。

布朗森、麥凱倫兩人皆在本場比賽發揮出色，麥凱倫今天上場34分鐘飆進4記外線，攻下26分；布朗森則是繳出28分、5籃板、7助攻全能數據，最終幫助尼克113：102搶下第一戰勝利。

至於踢擊事件則是發生在本場比賽第三節剛開打之際，麥凱倫在一次中距離投籃後，因前腳過於向前伸，不慎踢擊到布朗森的鼠蹊部，導致這位尼克超級球星痛苦地倒在地上，隨後他倒地將近1分鐘，裁判在回看錄影後，給予麥凱倫1次技術犯規。

麥凱倫（右）、布朗森（左）。 法新社

賽後，麥凱倫回憶起這次判罰，他表示布朗森誇大了犯規動作，並不以為然地說道：「我投了個跳投，布朗森以為我們在看百老匯（Broadway show）演出。」他接著強調：「那只是個普通的跳投，沒什麼大不了的。完全沒必要，我期待著拿回我的2500美元（罰款）。」

另一名當事人布朗森也在賽後被問及此事，他僅表示麥凱倫的接觸「並非有意為之」，並敦促大家「向前看」，專注在接下來兩隊的系列戰。