NBA／詹式一家季後賽首秀狂寫紀錄！詹皇喊：職業生涯最瘋狂的事

在西區季後賽首輪G1湖人107：98擊敗火箭隊的比賽中，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和他的兒子布朗尼（Bronny James）成為NBA史上首對在季後賽同時出場的父子組合，而在少了兩大球星的支援下，單核帶隊的詹姆斯仍舊繳出19分、8籃板、13助攻以及正負值+11的全能表現，他本人還在本場比賽寫下多項難得紀錄，讓這場勝利顯得更加難忘。賽後，詹姆斯在受訪時難掩興奮之情，並直呼這是他23年職業生涯所經歷過最瘋狂的事情。

詹姆斯此役出賽38分鐘，得到19分、8籃板和13助攻，布朗尼替補上場不到4分鐘，雖沒有留下任何帳面數據，不過父子二人仍締造「NBA史上首對在季後賽同時出場的父子組合」的驚人里程。除此之外，詹姆斯今天還締造許多新猷，包含正負值11是過去3年在季後賽的最佳紀錄；同時今天交出13助攻的他也刷新了史上40歲球員季後賽單場助攻紀錄，登上史上第1；詹姆斯也以41歲又110天的年紀，超越爵士傳奇控衛史塔克頓（John Stockton），締造季後賽史上最老雙十（得分+助攻）紀錄；最後，在詹姆斯今天帶領湖人贏球後，個人進帳生涯第185場季後賽勝利，繼續堆高史上第1的紀錄。

賽後，詹姆斯難掩興奮之情表示：「我今晚竟然在季後賽和我的兒子並肩作戰，這可能是我職業生涯中經歷過的最瘋狂的事情了。能和他一起在場上，而他的兄弟姊妹、媽媽和奶奶都在現場，這種感覺真的太酷了。」

他還笑著說：「我媽媽能看著她的兒子和孫子在季後賽同場競技，這簡直不可思議。」至於有給兒子什麼建言？他表示，肯定是會緊張的，但按照平常生活一樣，「一旦擺脫焦慮完成第一場比賽，你就知道該怎麼做了，下一場也會更好。」

另外，根據外媒報導指出，搶上開門紅的紫金軍團，近期即將迎來球星唐西奇（Luka Doncic）的回歸。先前受傷的唐西奇傳出已經結束在歐洲的治療，現已返美，若進展順利，有機會在G3、G4復出。