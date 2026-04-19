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NBA／灰狼主帥質疑穆雷獲16罰太多！當事人回擊：每次進攻都被犯規

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊主控穆雷（中）。 路透社
金塊主控穆雷（中）。 路透社

在西區季後賽首輪系列賽G1中，金塊雖以116：105擊敗灰狼，搶下開門紅，卻遭到灰狼主帥芬奇（Chris Finch）的質疑，他認為金塊主控穆雷（Jamal Murray）今天獲得16次罰球機會實在太多，更以此質疑吹判公平性，穆雷則是在得知此事後隨即駁斥道：「我覺得每一次進攻我都被犯規了。」

穆雷今天雖在命中率表現不佳，全場22投7中，三分球8投全失，但他靠著全場16次罰球全部命中的得分挹注下，仍舊輕鬆進帳30分、5籃板、7助攻，最終率領金塊拿下最後勝利。反觀灰狼全隊只有19次罰球，穆雷光一個人就快可以頂替灰狼全隊的總數，而灰狼這邊獲得罰球次數最多的是愛德華（Anthony Edwards），總共有7次罰球機會罰進6球，雙方在站上罰球線的次數一來一往差距十分顯著。賽後，當被問及灰狼在防守端還能做些什麼來限制金塊的進攻時，球隊總教練芬奇提到了丹佛球星的罰球嘗試，他說：「嗯，穆雷罰中16球真是令人費解。」

芬奇接著解釋：「我認為我們的防守做得非常好。第二節很多次，我們都到位了，身體對抗很到位，防守也很到位。他（穆雷）主動發起身體接觸，然後擺脫防守，最後獲得得分機會，約柯奇（Nikola Jokic）也是一樣。」最後他強調：「我們必須在這方面保持穩固。但是16次罰球太多了，16次罰球幾乎和我們全場比賽的罰球次數一樣多。」

然而，稍早穆雷則對此公開發表談話，他不以為然地表示：「我覺得每一次進攻我都被犯規了，所以我不知道大家都在說什麼。」並強調這些被裁判吹罰的動作都「確實是犯規」。此外，金塊總教練艾德曼（David Adelman）也跳出來幫子弟兵緩頰，「他罰進了很多球，因為他被犯規了很多次。」艾德曼在賽後記者會中強調。

接下來灰狼、金塊將休兵一天，並於台灣時間週二上午繼續在金塊主場舉行系列賽第二戰。

NBA季後賽 Jamal Murray 金塊 灰狼

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