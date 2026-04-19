NBA／神準外線彈無虛發 射手肯納德完美演出加入湖人傳說

2026年NBA季後賽首日壓軸登場的焦點戰中，洛杉磯湖人在主場以107比98擊敗休士頓火箭，成功拿下首輪系列賽第1戰勝利，而此役最大功臣，除了「41歲老漢」詹姆斯（LeBron James）的全能演出，另一位就是拯救紫金軍團外線的低調射手肯納德（Luke Kennard）。

本季聯盟三分王肯納德此戰手感火燙，先發出賽38分鐘，全場13投9中攻下季後賽生涯新高27分，三分球更是5投全中，以百分之百命中率徹底撕裂火箭防線，成為湖人致勝關鍵。他的外線爆發不僅穩定球隊進攻，也讓火箭防守體系陷入崩解。

憑藉這場完美演出，肯納德也寫下隊史紀錄，成為繼「七冠之王」歐瑞（Robert Horry）與史考特（Byron Scott）之後，湖人隊史唯三在季後賽單場至少命中5記三分且保持100%命中率的球員，展現頂尖射手價值。

在主力球星唐西奇（Luka Doncic）因腿後肌傷勢與里夫斯（Austin Reaves）因腹部傷勢持續缺陣的情況下，湖人此戰仍能打出高品質表現，無疑為球隊後續系列賽增添信心。尤其在爭冠之路上，肯納德的火力支援，讓湖人在陣容不完整的情況下依舊保有競爭力。

這場勝利不僅為湖人搶下系列賽先機，也展現團隊深度與臨場應變能力。隨著關鍵球員傷勢尚未明朗，像肯納德這樣的角色球員能否持續挺身而出，將成為湖人能否走得更遠的重要變數。

接下來雙方將在第2戰再度交鋒，湖人目標乘勝追擊，力拚取得2比0領先優勢。