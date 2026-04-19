NBA／柯瑞放話想再戰幾年 稱要做「這件事」緩解跑者膝傷勢

勇士昨天於附加賽第二戰中96：111慘輸給太陽，確定淘汰並無緣季後賽。對於勇士來說，這場失利讓未來增添更多不確定性，不論是教練還是球員，其一舉一動都受到外界關注，38歲勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）後續動向也備受矚目，當被記者問到退休話題時，他給出肯定會再多打幾季的答覆。此外，他還在談話中提及本季困擾他許久的「跑者膝」傷勢，笑稱要在休賽季透過「打高爾夫球」方式幫助傷勢復原。

本賽季柯瑞飽受傷病所苦，這位高齡38歲老將只打了43場比賽，主要是因為他被診斷出患有右膝髕骨股骨疼痛症候群（俗稱「跑者膝」），因此缺席了27場比賽，直到例行賽尾聲才復出。在週四的附加賽第一戰中，柯瑞砍下35分、1籃板、4助攻和1抄截，幫助球隊以126：121擊敗洛杉磯快艇隊，讓第10種子勇士隊距離晉級季後賽只差一步之遙；然而，他卻在昨天的對太陽的關鍵戰役發揮失常，全場僅拿17分，加上外線10投3中手感冰冷，最終勇士不敵太陽，提前宣告放暑假。

在昨天賽後記者會上，柯瑞被記者問到接下來還會繼續在聯盟征戰幾個賽季，他堅定地說：「肯定不只一個。」此外，他也回應了有關續約勇士的消息，對於是否有意在今夏續約，他給出「當然」的肯定答覆，並強調：「勇士隊這個夏天將會非常忙碌。」

接著柯瑞也談到休賽季希望能夠專注在休息這件事上，讓自己的膝蓋傷勢能夠完全復原，「我的意思是，我可以做一些事情來為明年做準備，我會密切關注。據說打高爾夫球對我的膝蓋有幫助。我之前做的研究也提到過這一點。這真是太棒了。所以希望我們能做到這一點，然後明年就能復出了。我最近一直在做的那些康復和保養方面的事情，我也會繼續做下去。」

「但現在情況有點不穩定，希望休息能讓我恢復健康，以良好的狀態進入季前訓練營，並在賽季初期控制好傷情，看看自己的狀態如何。這就是我的想法，但我感覺應該不會有什麼長期後遺症之類的。」柯瑞補充。

在本季出戰的43場例行賽中，從帳面數據來看，可以得知柯瑞仍舊寶刀未老，場均貢獻26.6分、3.6籃板、4.7助攻以及1.1抄截，三分命中率也逼近4成。