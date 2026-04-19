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NBA／第19次征戰季後賽平紀錄 詹姆斯父子亮相更創史上首見

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯與兒子布朗尼同場出戰季後賽，成為NBA史上首對在季後賽同場亮相的父子檔。 美聯社
詹姆斯與兒子布朗尼同場出戰季後賽，成為NBA史上首對在季後賽同場亮相的父子檔。 美聯社

41歲的詹姆斯（LeBron James）在季後賽首輪第一戰再度展現全能身手，全場攻下19分、13助攻、8籃板的成績，帶領缺少唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）的湖人開出紅盤。

詹姆斯此役奮戰多達38分鐘，不僅主導進攻節奏，還在上半場送出10次助攻，追平個人季後賽半場助攻最多紀錄。隊友在他的傳球帶動下投籃13投10中，命中率高達77%，展現極高效率。特別是比賽尾聲，他甚至用非慣用左手完成得分，再次展現超群球感。

除了進攻端的組織，詹姆斯防守端也貢獻2抄截與1阻攻，攻守兩端都扮演關鍵角色。此戰他也寫下歷史一刻，與兒子布朗尼（Bronny James）同場出戰季後賽，成為NBA史上首對在季後賽同場亮相的父子檔。

本場比賽對詹姆斯而言也具有歷史意義，這是他生涯第19次季後賽之旅，追平猶他爵士傳奇組合「郵差」馬龍（Karl Malone）與史塔克頓（John Stockton）的紀錄。

有媒體還貼出詹姆斯的「歷久彌新」，點明6支球隊各自的季後賽體驗累積次數都不如詹姆斯一人。其中魔術是18次，灰熊、灰狼和暴龍都是14次，黃蜂10次，鵜鶘則是9次。

隨著持續出賽，詹姆斯也將進一步鞏固自己在季後賽歷史榜上的地位，包括賽前他的總得分8289分、累積出賽289場、493次抄截、2971個進球以及184勝，皆為聯盟史上第一；2095次助攻、400顆三分球和2628個籃板分居第2、第3、第4名

搶下西區第4種子的湖人事實上面臨不小挑戰，包含唐西奇與里夫斯預計缺席大部分甚至整個首輪系列賽，使得詹姆斯肩上的壓力更為沉重。在多數專家看衰的情況下，湖人仍必須仰賴這位「傳奇老漢」帶領球隊前進。

NBA季後賽

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