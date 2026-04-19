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NBA／布朗森首節飆分助尼克搶首勝 老鷹主帥：他總會突然大爆發

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗森。 美聯社
布朗森。 美聯社

紐約尼克面對亞特蘭大老鷹的首輪系列賽第一戰，憑藉當家控衛布朗森（Jalen Brunson）火力全開的強勢表現以及團隊穩定發揮，最終以113比102拿下勝利，在七戰四勝制系列賽中取得1比0領先。

布朗森此役從開場就展現極佳手感，首節6投全中狂砍19分，幫助尼克迅速建立領先優勢。全場他攻下28分、7助攻、5籃板與1抄截，投籃22投9中，三分球4投3中，繳出全場最高得分。

賽後談到自己的進攻節奏時，布朗森表示：「第一節有很好的開始，球一直進，我也找到一些節奏。比賽中本來就會有起伏，但我努力保持冷靜，持續影響比賽，我覺得這有助於讓我們贏下比賽。」

尼克總教練布朗（Mike Brown）也點出布朗森的重要性：「他在開局就挺身而出，命中關鍵投籃，幫助我們取得領先。」

儘管最終比分呈現雙位數差距，但比賽前半段競爭激烈。老鷹在第二節打出31比27攻勢，上半場結束時僅以57比55落後2分。麥凱倫（CJ McCollum）全場攻下26分帶領反撲，強森（Jalen Johnson）貢獻23分、7籃板，歐康古（Onyeka Okongwu）則有19分、7籃板進帳，丹尼爾斯（Dyson Daniels）更送出全場最多的11次助攻，讓戰局持續拉鋸。

易籃後，尼克由唐斯（Karl-Anthony Towns）接手比賽。上半場僅拿6分的他在下半場爆發，全場攻下25分，其中19分集中在後兩節，並抓下8籃板、送出3阻攻。比賽末段，唐斯連續命中關鍵進球，帶動一波10比0攻勢，將比分拉開至106比87，成為鎖定勝局的關鍵。

此外，阿努諾比（OG Anunoby）也有高效率表現，9投6中攻下18分，哈特（Josh Hart）則貢獻11分、14籃板，為球隊提供穩定支援。尼克在布朗森開局爆發與唐斯收尾主導下，成功掌握整場節奏。

比賽過程中第三節對抗升溫，場面一度陷入停滯，麥凱倫在一次跳投時抬腳踢到布朗森腹股溝，被判技術犯規。老鷹也一度採取戰術犯規針對羅賓森（Mitchell Robinson），試圖打亂尼克節奏，但未能改變戰局。

第四節末段老鷹一度打出11比0攻勢追至106比98，但唐斯隨即回敬得分，再度拉開差距，澆熄對手反撲氣焰。

老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）賽後認為布朗森首節的爆發卻實帶給球隊不小壓力，導致球隊比賽之初就陷入被動局面。「他（布朗森）就是那種會在某一節突然大爆發的球員。」史奈德說。

布朗森也強調團隊心態的重要性：「不管發生什麼事，都要保持正面思考，你必須保持信心，並且克服一切困難。」

NBA季後賽

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