NBA／湖人贏球還傳好消息！唐西奇合體約克維奇 結束療程已從歐洲返美

根據今日湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）透露，先前因傷缺陣的湖人超級球星唐西奇（Luka Doncic）已結束在歐洲的治療，目前已經返回美國洛杉磯，準備接下的季後賽賽程，這對球隊來說可謂一大利多。此外，湖人在今天季後賽首輪G1以107：98擊敗火箭，率先搶下第一勝，晉級西區次輪已看見曙光。

唐西奇是在先前4月3日例行賽交手雷霆的比賽遭遇左腿筋二級拉傷，隨後他選擇前往歐洲進行相關治療，以期能夠更快重返賽場，幫助湖人在季後賽能夠走得更遠。

在今日與火箭賽前新聞記者會上，瑞迪克帶來了令湖人球迷感到興奮的最新消息，他指出唐西奇已經返回美國，「（雖然）我們還沒見過他呢，但我昨天在他抵達時和他通過電話。他精神很好，我們都很期待今天見到他。」

此外，湖人隊隨隊記者布哈（Jovan Buha）在接受美媒《CNN》採訪時表示，二級腿筋拉傷通常需要3至6週的恢復期。唐西奇受傷至今已屆滿16天，雖然尚未恢復至百分之百的競技狀態，但球團對他在系列賽中段復出抱持高度樂觀，「通常這類傷勢需要一個月左右的康復時間，但唐西奇採取了非常積極的治療方式。」布哈還分析道：「湖人隊目前的策略是確保在前兩場比賽保持競爭力，若進展順利，我們有機會在第3戰或第4戰看到他回歸。」

唐西奇（右二）與約克維奇（左）被拍到出現在歐洲籃球聯賽的場邊。 歐新社

唐西奇此次是前往西班牙接受腿筋傷勢的專科治療，之後，他被媒體捕捉到與網壇傳奇約克維奇（Novak Djokovic）一同出現在皇家馬德里歐洲籃球聯賽的場邊，這一幕迅速在網路上引起熱議。此外，先前還有相關報導稱，唐西奇返回歐洲後，特別安排與兩個女兒團聚，並在斯洛維尼亞的家中與他們共度了難得的私人時光。