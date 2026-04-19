NBA／太陽格林兩戰轟71分封神！「偶像」柯瑞特別鼓勵「處理雷霆」

昨日勇士太陽附加賽，太陽24歲後衛格林（Jalen Green）扮演致勝功臣，全場狂飆36分帶領球隊111：96擊敗勇士，正式以西區第8種子晉級季後賽。賽後，格林也與對手、同時是他的偶像——勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）進行交談，如今回顧兩人的談話內容，格林表示當時柯瑞要他去奧克拉荷馬城交手雷霆，並拿下比賽。

本場決定誰能晉級的關鍵戰，格林上場約40分鐘狂飆8記三分彈，攻下36分、6籃板、4助攻，還外帶2抄截和3火鍋，展現他「攻防一體」的全能表現；反觀柯瑞全場遭到太陽嚴加看守，整場16投4中，僅得到17分。最終太陽在四節打完以15分差距帶走比賽勝利，成功晉級季後賽。儘管大比分贏球，格林、柯瑞賽後仍舊展現運動家風度，兩人在場邊相互致意並進行交談，尤其是鏡頭捕捉到柯瑞向格林說了一些話。事後，格林對這次交流做了更詳細的闡述。格林賽後解釋：「他（柯瑞）只是告訴我，『去奧克拉荷馬城處理事情』。」

此外，格林還談到他與柯瑞之間的聯繫，柯瑞對他而言，不僅是偶像，更像是籃球之路上的人生導師，「我當時大概16歲，他讓我去奧克蘭和他一起訓練。他算是我的導師吧。」格林接著說：「這些年來，我一直有幸聯繫到他，並拿到了他的電話號碼。他就像我的導師一樣。和他交手總是很精彩。他是史上最偉大的射手之一，也是最偉大的球員之一。」

格林在這兩場關鍵附加賽戰役中，分別繳出35分、36分的誇張表現，合計狂轟71分，其表現甚至力壓太陽當家球星布克（Devin Booker），可以說，格林就是帶領太陽成功晉級的關鍵人物。接下來，以西區第8種子晉級的太陽，將台灣時間明日凌晨展開系列賽第一戰，交手衛冕軍雷霆，力拼老八傳奇。