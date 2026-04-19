NBA／準備下課？勇士王朝終將謝幕 柯爾僅暗示需要「注入新血」

在昨日附加賽96：111不敵太陽後，勇士隊在本賽季的征程已提早宣布結束。隨著與球隊合約即將到期，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）的去留成了外界矚目的焦點。依照柯爾近日受訪時的談話來看，目前仍無給出明確答覆，不過，他卻在採訪中暗示，球隊或許是時候需要注入新血，並強調王朝總有謝幕的時候。

自2014執掌勇士兵符以來，柯爾已在勇士度過超過10年的光陰，在他和其他球星柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）的聯手下，勇士在這幾個賽季締造許多輝煌成就，自2014-15賽季開始算起到現在，勇士累積6度打進總冠軍賽並奪下4座總冠軍，締造家喻戶曉的勇士王朝。然而，近幾年他們卻陷入掙扎，多次在季後賽邊緣徘徊，今年在附加賽不敵太陽後，勇士確定無緣今年NBA季後賽，也引發外界對於勇士內部是否將會有「人事大改組」的疑問。

當被問到與球團是否會續約，柯爾僅表示：「我的計劃是花點時間，大概一、兩週，最終坐下來和拉卡柏（Joe Lacob，勇士老闆）還有鄧利維（Mike Dunleavy Jr.，總管）好好談談。我們一直以來都保持著良好的合作關係，想看看他們現在的情況。」

「我會告訴他們我的情況，然後我們會討論金州勇士隊的未來，以及這個休賽期的計劃。我們會共同決定下一步的走向。我不知道未來會發生什麼。我仍然熱愛執教，但我明白，所有這些工作都有保鮮期。」他補充。

勇士總教練柯爾（中）。 美聯社

接著，柯爾還談到：「球隊總會經歷一段輝煌時期，而當這段時期結束時，有時就需要注入新鮮血液，帶來新的理念。如果真是這樣，我將無比感激能有機會在灣區球迷面前執教這支球隊，執教柯瑞、格林以及所有隊員，這對我來說是任何人都夢寐以求​​的。」最後，他重申：「一切可能還會繼續，也可能不會，我現在還不清楚，但我們都需要先暫時抽離，然後再重新聚首討論。」

柯爾的言論表明，他和勇士隊都明白其中的利害關係，如果球隊認為需要新的發展方向，他似乎也願意接受「下課」這個結果。同時，如果雙方能夠就保持競爭力的計劃達成一致，那麼雙方仍有可能重新續約。未來幾週將決定這段合作關係是繼續，還是走向終結。無論結果如何，這項決定都將影響勇士未來的發展方向。