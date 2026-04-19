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NBA／湖人交易賺翻！射手肯納德三分命中率稱霸聯盟 生涯3度登頂

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人射手衛肯納德再度拿下「三分王」殊榮。 路透社
湖人射手衛肯納德再度拿下「三分王」殊榮。 路透社

湖人射手衛肯納德（Luke Kennard）在2025-26年賽季再度證明自身外線火力的頂尖水準，例行賽以47.8%的三分球命中率高居全聯盟第一，拿下「三分球命中率王」的殊榮，這也是他生涯第3次達成此項成就，穩居聯盟最具威脅的純射手之一。

這項表現不僅體現在數據上，也獲得隊友高度肯定。湖人更衣室內特別為肯納德準備象徵性的獎盃慶祝，展現全隊對他外線貢獻的重視。

肯納德是在2月透過交易加盟湖人，當時球隊將文森（Gabe Vincent）送往亞特蘭大，這筆交易起初並未受到太多關注，但隨著球季推進，已被證明是提升球隊戰力的重要補強。

作為以投射能力聞名的射手，肯納德即便轉隊後仍維持極高效率，在湖人期間三分命中率達44.8%，持續為球隊拉開進攻空間，成為外線不可或缺的一環。他不僅是定點射手，在進攻閱讀與傳導上也展現價值，例行賽尾聲曾在5場比賽中送出32次助攻，顯示其在高壓環境下的決策能力。

肯納德本季例行賽一共代表湖人出賽32場，場均上場23分鐘，貢獻9.0分、2.6籃板與2.4助攻，投籃命中率達52.7%。雖然數據並非華麗，但他在場上的戰術價值與空間牽制能力，對湖人進攻體系產生顯著影響。

隨著季後賽開打，肯納德穩定且高效的外線火力，將成為湖人爭取勝利的重要武器之一。在強度更高的對抗環境中，他能否延續這份精準手感，也將左右球隊整體進攻的流暢度與競爭力。

NBA季後賽

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