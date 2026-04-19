NBA／季後賽首戰無緣對決詹皇 火箭主帥解釋杜蘭特缺陣原因

湖人、火箭今迎來西區季後賽首輪系列賽G1，然而火箭當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）卻意外高掛免戰牌，稍早根據火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）的說法，杜蘭特是在本週的球隊訓練中不慎與隊友膝蓋相撞，導致右膝挫傷，讓他最終缺席本場賽事。

尤多卡在今天的賽前記者會中透露，杜蘭特是在本周四的訓練中不小心與隊友膝蓋相撞而受傷的，「（傷勢）很痛。有些部位很難彎曲，腫脹並不嚴重，但主要是因為他撞到了很棘手的地方。」尤多卡告訴記者。

他繼續解釋：「這可能只是普通的膝蓋碰撞，你可以忍著疼痛繼續比賽，但這次是在膝蓋上方，髕腱區域。那裡非常疼痛，感覺很疼。就像我說的，疼痛耐受力是一回事，但活動受限才是更大的問題。」

杜蘭特本賽季一直維持不錯的健康狀態，他在球隊的82場例行賽中只缺席了4場，場均得到26分，投籃命中率為52%，還有5.5籃板和4.8助攻，整體表現十分出色。然而，在季後賽關鍵時刻傳出傷情，顯然不是甚麼好事，毫無疑問，杜蘭特的缺陣對火箭隊來說是一個殘酷且始料未及的打擊，讓他們的季後賽征程一開始就面臨嚴峻考驗，也讓球隊的奪冠希望岌岌可危。「希望這只是（缺賽）一場比賽的問題。」尤多卡最後總結道。