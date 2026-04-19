聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／米契爾連9場系列賽首戰破30分創紀錄 騎士主帥：他更加專注了
NBA季後賽首輪，騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）轟32分，締造連9場季後賽系列賽首戰至少30分的聯盟紀錄，率隊126比113擊退暴龍，系列賽首戰奪勝。
克里夫蘭騎士與多倫多暴龍之戰中，除了米契爾的32分，哈登（James Harden）有22分10籃板「雙十」表現，斯特魯斯（Max Strus）從板凳出發也貢獻24分，助這支東區第4種子球隊在7戰4勝系列賽搶得先機，美國時間20日將於主場迎接第2戰。
法新社報導，騎士總教練艾特金森（KennyAtkinson）談到米契爾時表示：「你可以看到他的專注度，他現在比以往更加投入。對他來說，現在的目標就是要維持表現，無論系列賽還有幾場，持續下去並保持穩定。」
暴龍方面，以前鋒巴瑞特（RJ Barrett）24分最高，全隊開賽短暫領先後即一路落後，最多達24分。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。