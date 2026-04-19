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NBA／米契爾連9場系列賽首戰破30分創紀錄 騎士主帥：他更加專注了

中央社／ 綜合外電報導
騎士球星米契爾。 路透社
騎士球星米契爾。 路透社

NBA季後賽首輪，騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）轟32分，締造連9場季後賽系列賽首戰至少30分的聯盟紀錄，率隊126比113擊退暴龍，系列賽首戰奪勝。

克里夫蘭騎士與多倫多暴龍之戰中，除了米契爾的32分，哈登（James Harden）有22分10籃板「雙十」表現，斯特魯斯（Max Strus）從板凳出發也貢獻24分，助這支東區第4種子球隊在7戰4勝系列賽搶得先機，美國時間20日將於主場迎接第2戰。

法新社報導，騎士總教練艾特金森（KennyAtkinson）談到米契爾時表示：「你可以看到他的專注度，他現在比以往更加投入。對他來說，現在的目標就是要維持表現，無論系列賽還有幾場，持續下去並保持穩定。」

暴龍方面，以前鋒巴瑞特（RJ Barrett）24分最高，全隊開賽短暫領先後即一路落後，最多達24分。

多倫多 哈登 約基奇 NBA季後賽

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