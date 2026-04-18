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NBA／勇士格林被罵「輸不起的小丑」 布克：我被打爆也會發脾氣

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽布克(左)、勇士格林(右)。 路透通訊社
太陽布克(左)、勇士格林(右)。 路透通訊社

勇士隊今天在附加賽以96：111輸給太陽隊，本季正式告終。比賽尾聲勇士老將格林（Draymond Green）再度搞事，裁判將他和太陽球星布克（Devin Booker）一起驅逐出場，格林的行為被許多球迷痛批沒運動家精神。

格林故意犯規布克，接著兩人不停互噴垃圾話，忍無可忍的裁判將兩人一同驅逐出場，格林還挑釁太陽主場球迷，獲得滿滿的噓聲。畫面在網路上被瘋傳，球迷們紛紛痛批格林，「真是輸不起的小丑」、「沒運動家精神」、「格林不在時，聯盟會變得更好」、「一直都是坨狗屎」、「格林變成小丑，該退休了」。

對於兩人之間的爭議，布克賽後受訪時表示不會介意，「沒什麼啦，我以前也經歷過，也能理解那種情況。我以前被哥哥在NBA Live（電玩遊戲）裡打爆時，也會發脾氣。他就是競爭心很強的人，很熱愛這項運動。」

太陽本季打破外界預期，闖進季後賽，格林給布克很大的肯定，「很多人都說他只在意錢，一直待在那耗著，為什麼不申請交易，但他選擇埋頭苦幹，帶領整支球隊。」

NBA附加賽 太陽 勇士 Devin Booker Draymond Green

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